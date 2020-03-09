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欧盟公布促进性别平等战略

本报驻比利时记者  方莹馨

2020年03月09日06:00  来源：人民网－人民日报
 

　　欧盟委员会3月5日公布了《性别平等战略2020—2025》，并在“三八”国际劳动妇女节前发表相关声明，力争弥合在就业、薪酬、护理、养老金等方面的性别差距，促进经济发展。该战略提出了未来五年实现性别平等的关键行动，并承诺将平等观念纳入所有欧盟决策和重大倡议中。

　　近年来，欧盟促进性别平等的进程缓慢，各国存在明显差异。欧洲性别平等研究所表示，欧盟2019年性别平等指数为67.4（百分制），比2005年仅提高5.4个点，各项指标中权利不平等最为严重。

　　针对当前状况，战略中提出相应措施，包括打击性别暴力，反对性别歧视和性别刻板印象，确保妇女在就业市场上享有同等报酬等机会，使不同性别在经济和政治上拥有平等的参与权和决策权。欧盟委员会将成立平等工作小组，在操作和技术层面具体落实，还将定期更新和补充战略中的关键行动，并发布年度报告，对执行情况进行监督。

　　“建立平等的欧盟”是欧盟委员会主席冯德莱恩承诺的优先事项之一，性别平等战略是欧委会在该领域出台的首个战略。欧盟委员会负责价值观和透明度的副主席薇拉·朱洛娃说，欧盟正在加速绿色和数字化转型，必须保证男女享有平等的机会，防止不平等状况因转型而进一步加剧。

　　欧盟需要解决的一大挑战是男女就业和职业发展中的不平等。据统计，欧盟女性比男性薪酬低16%，男女养老金差距达30%，提升劳动力市场的性别平等，能够把欧盟各国人均国内生产总值拉高最多10%。作为战略的首批行动之一，欧盟委员会5日启动了关于薪酬透明度的公众咨询，计划在今年年底前推出“有关薪酬透明度的约束性措施”，并大力支持女性进入科技、人工智能等人才短缺行业。

　　另一个主要挑战是打击性别暴力。有数据表明，欧盟33%的女性遭受过肢体暴力或性暴力，网络暴力更是成为近年来新的性别暴力方式。该战略呼吁采取法律手段，将性别暴力列入欧盟犯罪清单，在犯罪认定时细化特定形式的暴力行为，立法规范在线平台的用户行为和发布内容，在欧盟范围内建立反对性别暴力的网络。

　　女性在政治和经济上的地位也是该战略关注的重要内容。据欧盟统计，欧洲议会议员中已有39%是女性，而欧洲顶尖企业的董事会主席和首席执行官中女性占比只有8%。为此，欧盟将继续推动立法提高董事会女性成员比例，支持女性作为选民和候选人参与下一届欧洲议会选举。欧盟委员会承诺，将以身作则实现到2024年各级管理人员男女比例均达到1∶1，并扩大所有欧盟机构女性领导人的比例。

　　欧洲性别平等研究所主任卡琳·舍勒认为，欧盟性别平等战略发出了强烈信号，即性别平等问题要贯穿各个领域。也有分析认为，立法消除就业市场歧视仍面临诸多困难，欧盟需采取切实、渐进的措施，应对紧缩政策对女性的负面影响，警惕极右翼和保守派的阻挠。

　　（本报布鲁塞尔3月8日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月09日 16 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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