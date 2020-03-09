俄土协议为叙西北部紧张局势降温（国际视点）

叙利亚伊德利卜省与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。俄土双方日前就伊德利卜省停火问题达成协议。图为3月7日在伊德利卜省西北部拍摄的通往阿勒颇的高速路。

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俄土元首日前举行会谈，就叙利亚伊德利卜省停火问题达成协议。在叙西北部局势濒于失控的背景下，停火协议内容积极，客观上防止局势进一步激化。外界认为，由于叙利亚问题牵涉多方利益和矛盾，伊德利卜要实现和平依然任重道远。

俄罗斯总统普京日前在莫斯科与到访的土耳其总统埃尔多安举行会谈，双方就叙利亚伊德利卜省停火问题达成协议。

舆论认为，俄土协议为结束伊德利卜战火创造有利条件，有助于叙利亚稳步推进和平重建进程。鉴于伊德利卜的冲突来源于多方错综复杂的利益纠葛和矛盾，该地区未来爆发新冲突的风险仍存。

伊德利卜交战各方暂时停火

根据俄土外长3月5日公布的这份协议，从当地时间6日零时起，叙利亚伊德利卜省交战各方结束目前战线上的所有军事行动；将横贯伊德利卜的战略要道M4公路的南北两侧各6公里范围内设为“安全走廊”；自15日起俄土双方沿公路进行联合巡逻。

普京5日表示，希望双方达成的协议为结束伊德利卜战火打下良好基础，终结平民面临的灾难和人道主义危机，为叙利亚冲突各方继续和平进程创造条件。6日，普京通过电话向叙利亚总统巴沙尔·阿萨德通报了俄土元首会谈成果，强调落实停火协议将对伊德利卜局势稳定发挥作用。巴沙尔高度评价俄土领导人会谈，对俄方支持叙方打击恐怖组织并努力保障叙利亚主权与领土完整表示感谢。

埃尔多安表示，土俄之间有关叙伊德利卜省的停火协议将更好地保护土耳其边境，并为伊德利卜局势正常化奠定基础。土方保留自己回应叙政府军行动的权利，并承诺帮助叙难民返回家园。

叙利亚伊德利卜省与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。去年12月以来，叙政府军在俄罗斯的支持下，展开新一轮军事行动，与土耳其支持的叙反对派武装激战。土耳其3月1日宣布对叙政府军发起“春天之盾”军事行动，叙政府军和土军一度爆发正面冲突，伊德利卜局势濒于失控。

据当地媒体报道，协议签署后，伊德利卜地区6日局势回归平静，地区上空罕见出现没有战机巡视的状况。外界普遍认为，俄土双方都有意愿缓和伊德利卜紧张局势，因为局势失控对俄土均不利。从协议内容来看，土方作出了部分妥协，即接受叙政府军近期在叙西北部收复大片土地的现实。分析称，协议达成后，伊德利卜局势至少短期内不会继续激化。未来叙政府军可能乘势进一步巩固军事进展。

严重人道主义危机亟待疏解

土耳其媒体评论称，伊德利卜事态升级一度对土俄关系构成严峻考验，协议一定程度上缓解了土俄紧张关系，并防止叙北部地区人道主义危机持续加剧。

近一段时间，伊德利卜地区人道主义危机愈演愈烈，引发国际社会广泛担忧。联合国负责人道主义事务的副秘书长兼紧急救援副协调员洛科克3月3日说，叙西北部地区许多平民被迫在寒冬中风餐露宿，大约280万人需要紧急人道主义援助。

土耳其是接收叙难民数量最多的国家。据土官方公布的数字，该国先后收容了近370万来自叙利亚及阿富汗等国难民。土叙冲突升级导致新一轮难民危机，新增难民数量高达90万人，大多数为妇女、儿童，目前大多滞留在叙土边界地区。

随着冲突升级，土耳其安置难民的能力和意愿都在下降。土耳其2月27日表示，不再阻止叙难民经由希腊进入欧盟。此后，大批难民聚集希土陆地边境，另有难民经海路前往希腊东部岛屿，对欧盟形成巨大压力。

为缓解叙西北部人道危机，欧盟近日承诺将向土耳其提供6000万欧元援助。据土耳其媒体报道，埃尔多安计划3月9日前往布鲁塞尔对欧盟进行工作访问，共同商讨新一轮难民潮问题。

叙利亚国内政治分析人士艾哈迈德对本报记者表示，俄土暂时达成妥协，但叙西北部冲突不会很快平息，当地人道主义形势难言乐观。目前，叙政府收复包括伊德利卜在内全部领土的决心没有改变。俄叙都不会轻易放弃争夺在伊德利卜的既得利益，未来不排除与土耳其的利益再次发生碰撞、导致矛盾激化的可能。

深层矛盾导致冲突风险犹存

俄土就叙伊德利卜省停火达成协议后，联合国等多方对此表示欢迎，认为该协议有助于叙利亚问题的全面解决。

中国常驻联合国代表张军6日在安理会就叙利亚问题举行闭门磋商后对媒体表示，协议的签署是在联合国推动下，“叙人所有、叙人主导”的政治进程向前迈出的一步。希望协议得到全面执行，同时叙利亚的主权、独立和领土完整得到尊重和维护。

艾哈迈德对本报记者表示，停火协议是俄土元首会谈努力促成地区局势降温的折中方案，客观上令伊德利卜局势暂时缓解。“出于各自利益和关系平衡的考虑，全面冲突的代价是各方难以承受的。”他表示，伊德利卜问题已有国际多方牵涉其中，地区局势复杂，停火恐怕不会持续太久。“未来，既需要持续关注各方对协议的落实和执行情况，同时也需要尽快制定一套全面解决方案。”

不少专家对土耳其能否约束伊德利卜地区的武装分子停火表示疑虑，因为目前停火协议对于土耳其军方观察点、伊德利卜极端组织去留等问题还有不明确之处，这给停火协议埋下隐患。目前，叙北部地区存在多个反对派武装和极端组织，一纸停火协议恐难约束这些派别。据报道，仅在停火协议6日生效当天，叙反对派武装就先后发起了6起军事偷袭，其中包括对俄驻叙空军基地的偷袭行动。

艾哈迈德表示，最大的不确定因素来自于伊德利卜地区的反对派武装和极端组织，“从以往的情况来看，他们在执行停火和保持克制方面，很难保持一致性和持续性”。

有媒体认为，伊德利卜的冲突源于多方介入的复杂矛盾，例如叙利亚政府军和反政府武装之间的矛盾、域外大国特别是土俄之间的地缘政治矛盾，有些矛盾难以调和。俄土虽暂时达成妥协，但该地区爆发新冲突的潜在风险仍存。

（本报大马士革、安卡拉3月8日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 16 版）

(责编：白宇、岳弘彬)