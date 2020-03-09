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守望相助 共克时艰（患难见真情 共同抗疫情）

——中国网友为多国抗疫加油①

2020年03月09日05:57  来源：人民网－人民日报
 

　　连日来，新冠肺炎疫情在多个国家和地区扩散，世卫组织已将疫情全球风险级别由此前的“高”上调至“非常高”，各国抗击疫情的战役也牵动着亿万中国网友的心。

　　日本是最早对中国抗击疫情提供援助的国家之一，对华援助物资上的寄语“山川异域，风月同天”“岂曰无衣，与子同裳”令人感动。广大中国网友纷纷送去祝福，期盼日本早日战胜疫情。

　　网友“M_差不多先森”：请日本民众一定要注意安全，少去人多的地方，减少聚集，做好防疫。感谢在疫情期间对我们的帮助。疫情过后一定去日本观看奥运会，一起加油！

　　网友“两斤水煮鱼”：中日一衣带水。希望日本控制好疫情，顺利举办东京奥运会！

　　网友“林小溪_Lxx”：中日睦邻友好。团结就是力量，远亲不如近邻！中国加油！日本加油！

　　网友“like_a_flowing_river”：疫情中的友情会在心中生根！希望日本人民坚持配合，做好自我防护和隔离，相信不久就能看到曙光。等疫情过去了，我要去看看美丽的日本！

　　网友“zernatui”：希望疫情尽快结束，期待樱花盛开的时候。

　　网友“wwwx12”：我是重庆人，这次疫情让我看到了日本民众的友好。日本是个发达且美丽的国家，希望中国和日本以后进一步加强合作。

　　网友“稀松小可”：中学时读过很多日本文学作品，初识伊豆是源自川端康成《伊豆的舞女》。真想去伊豆泡泡温泉，感受一下那里“山川异域，风月同天”的景致。一起加油，共克时艰！

　　网友“冒泡的小黑”：给日本民众捎去鼓励和问候，相信你们一定会战胜疫情。抗疫是全人类的事情，一起加油！

　　网友“k行人共鸣”：首先祝愿日本能平安度过这次疫情。中国目前在抗击疫情方面有一些经验，可以多交流沟通。相信共同抗击疫情的经历，会加深中日两国的友谊！

　　网友“2015夏于北京”：在日本抗击疫情的努力中，中国不会缺席，“岂曰无衣，与子同裳”是中日守望相助、共克时艰的真实写照。

　　网友“树屋的猫”：中国对抗疫情积累的一些经验，日本可以参考，希望你们也能尽快控制住疫情，大家都能平安。

　　网友“V长停”：山川异域，风月同天。青山一道，共担风雨。人类是命运共同体，互帮互助才能渡过难关。

　　（本报记者  杜一菲整理）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月09日 03 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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