新冠病毒进入爆发期 旧金山禁止公共集会

人民网旧金山3月7日电（邓圩 廖丹）当地时间7日下午，旧金山公共卫生部门说旧金山6名居民新型冠状病毒检测呈阳性，加上过去两日报告的两名确诊病例，目前旧金山总共8名确诊病例。当天位于湾区的滨海小城圣塔克鲁兹也报告了首例确诊病例，而硅谷核心地区旧金山湾区南湾在当日下午再报告8例新病例。截至目前，美国报告了19例死亡病例，30个州总共报告了至少437个确诊病例。由于确诊病例超过76人，今天纽约也和加州一样宣布进入紧急状态。

fox新闻播出至尊公主号邮轮仍然在旧金山北部海上

“至尊公主号”继续海上等待 邮轮旅游或成高危

令旧金山市和加州忧心的，还有一搜载有3533人的“至尊公主号”（Grand Princess）邮轮正在城市北部20英里的海上。昨天美国卫生部门通过直升飞机向船上投放了新冠病毒检测套件，首批45人检测显示21人被确诊。

而本周引发美国加利福尼亚州紧急状态的首名新冠感染死者，正是至尊公主号上一个航次的乘客，这批2500乘客结束旧金山-墨西哥行程之后，大多数回了家。目前停留在旧金山北部海上的是第二批2500乘客，这个航次在前往夏威夷途中被追回。初步了解，两个航次的邮轮工作人员并未更换，昨天的检测中已经证实11名船员确认感染新冠肺炎。邮轮公司公关部门正忙着应对公众的询问和退掉已经购买邮轮票的要求。据悉，邮轮公司目前免费为乘客停供食物、饮料、WiFi和电话服务，他们希望能够停到一个离旧金山20英里的位置方便补给。

禁令启动后3月7日在旧金山举行的勇士队与费城队球赛没有取消

美国副总统彭斯亲自宣布了自尊公主号的第一批检测结果，他也表示本周末将给邮轮找一个非商业停泊码头。截止记者发稿尚未有任何消息。

今天早上船上焦急的乘客收到船长通知，船长只是告诉大家仍然没有收到当局对邮轮的安排，并通报大家船上清晨输送了一位需要医疗救护的乘客下船。

目前尚不确定是将1100名工作人员留在船上检疫和隔离，而乘客到空军基地或者美国医院临时搭建的简易帐篷进行检疫，还是就地安排。但这两天旧金山湾区已经有医院搭建了这样的医疗空间。被当地人戏称为美国“方舱”，看上去像大型帐篷。

美国总统特朗普在接受媒体采访的时候说不想让乘客踏上美国土地，他表示，这不是我们的错，不需要因此让美国的病例翻翻。彭斯说:“需要隔离的人会被隔离，需要治疗的人会得到帮助。”

另外一些发现也令邮轮成为众矢之的。

芝加哥公共卫生部3月6日晚上表示，芝加哥首例新冠肺炎患者证实也是至尊公主号第一批游客。她是当地公立学校的一名员工，成为伊利诺伊州的第6例。她工作的学校杰奎琳·B·沃恩职业高中下周将关闭。

而内华达州的卡森市卫生与公共服务部门同天也证实，他们正在监视其辖区内与至尊公主号游轮有联系的部分人员。

而不久前在日本横滨被隔离的钻石公主号和至尊公主号一样，是同一家公司的邮轮。那一次钻石公主号感染了近700名乘客，6人死亡。

特朗普和彭斯还建议美国人暂时不要选择邮轮出行。

被困在至尊公主号的乘客家属十分着急，有位癌症病人通过社交媒体发出求救信号，担心因为封船不让靠岸无法进行化疗。一位86岁的邮轮乘客的孙女在社交媒体表示，自己的祖父很健康，没有任何症状，被困在了船上。她特地指出其祖父是86岁的退伍老兵。明尼苏达州也对42名明尼苏达乘客表示关注。

旧金山两周集会禁令生效 珍惜防爆发最后的时间窗口

3月7日的新消息令人沮丧。一些公共服务人员被确诊新冠肺炎病毒阳性。雷德蒙德一家辅助生活护理中心LICING MARYMOOR的工作人员检测出新冠肺炎病毒阳性，洛杉矶机场第二名工作人员呈现阳性。华盛顿州老人院的护理不少已经显现了症状，但如何获得足够的检测试剂仍然是问题。篮球明星史蒂夫·库里周末早上也发生感冒，但《旧金山纪实报》安慰球迷说他只是普通流感。

全美最早宣布进入紧急状态的旧金山市，最近3天之内从0到8人确诊病例的增长，为了遏制新型冠状病毒迅速传播，市政府宣布两周之内禁止在城市拥有的设施进行不必要的团体活动。并取消年度圣帕特里克节游行。

旧金山同时以英语、西班牙语和中文公布了新冠病毒热线电话888-777方便居民获得官方信息，居民发送邮政编码可以了解所在地区预警情况。市长伦敦·布里德在推特上推广旧金山湾区的最新防止新冠肺炎病毒指引。

指引明确提出，老人、病患、儿童肾病等弱势群体不要去50人以上的集会，暂停不必要的员工出差，敦促员工生病时候在家、并最大限度利用病假福利；取消音乐会、体育赛事等大型集会；如果学校有确诊病例将采取停课等措施；公众避免去医院，要求先电话联系医生再决定去医院，不是必须不要去急诊室；规划好家人生病时如何互相照顾等。当然还有勤洗手等卫生习惯。家住旧金山sunset的一位居民Richard告诉记者，他认为这是目前全美城市做得最好的预防新冠病毒指南。

布里德说：“这些建议是基于现有的最佳公共卫生信息，并由我们自己的卫生部门的专家提供指导。” 指南反映了许多其他城市正在采取的行动，并得到了疾病预防控制中心的指导，“这些是保护我们公共健康的重要步骤，是我们所有人都可以做的具体事情，以确保我们社区的安全。”

此前，旧金山联合学区在得知一名学生的父母被诊断出患有该病毒后，于周四关闭了洛厄尔高中，但周五的建议并不要求学校停课。

公共卫生部负责人格兰特·科尔法克斯（Grant Colfax）下午五点在公共卫生部大楼的新闻发布会上说：“如果该计划在旧金山生效，将会影响减少病毒传播减少生病的人数。”他承认，“将给我们的居民和企业带来无意的艰辛和牺牲，但这对公共卫生和保护我们所有人免于日益恶化的疫情是最好的。”

全美各地，不少官员敦促居民限制郊游，避免大型聚会以防止冠状病毒传播。

科尔法克斯说：“如果我们等待采取有力的行动，直到我们确认有多起病例和死亡，我们现在拥有的机会之窗将会关闭。”

与此同时，一位联邦官员今天告诉媒体，白宫否决了卫生部门对老人和身体脆弱的美国人不要搭乘商业航空公司班机的建议。

“硅谷”已经关闭？WFH（work from home）成为主流选择

一周之内确诊病例数据翻几番，加州企业也纷纷作出了反应。旧金山市政府对“社会隔离”发表积极建议，发出集体活动禁止令当日，旧金山湾区各大机构和公司也迅速反应，主要是取消出差，在家工作。

旧金山交响乐团取消了所有音乐会，直到3月20日之后再更新节目时间表。娱乐与公园部门宣布，将关闭金门公园高级中心，并在未来两周内取消所有活动计划。

fox新闻播出至尊公主号邮轮仍然在旧金山北部海上

但勇士队的比赛今天依然进行。勇士队在昨天一份声明中说，“我们的员工，粉丝，球员和整个社区的健康与安全一直并将永远是我们的首要任务。我们已经制定了现有的健康和安全协议，并将继续优先考虑。”声明中还表示将增加更多的安全措施，例如在浴室增加肥皂和“在整个舞台上使用医院级消毒剂喷雾”。

第一个响应旧金山市政府号召，为员工考虑病假福利的大公司是UBER公司，他们将为患有新型冠状病毒肺炎或者因为密切接触被隔离的驾驶员提供14天带薪休假。

社交媒体推特公司要求全球员工在家中工作。“在大量的谨慎和关怀下，@ Twitter和@Square都在采取重要措施来降低#coronavirus＃covid19传播的可能性，包括大力鼓励全球所有员工在可行的情况下在家工作。”CEO 杰克·多西（Jack Dorsey）发了推文。

另一家社交媒体巨头 Facebook向员工发出强烈建议——在家工作。 该公司在湾区设有多个办事处。一名在西雅图的员工已经确诊新冠肺炎。公司在一份声明中说：“根据今天圣塔克拉拉县的指导，我们强烈建议所有湾区员工和特遣队员工从明天（3月6日，星期五）开始在家工作。”“这一决定是基于我们希望最大程度地减少传播COVID-19的风险，因此，我们团队，亲人和邻居的健康和安全仍然是重中之重。”

有意思的是，据说这个建议被不少年轻的工程师反对，或者说给他们带来了烦恼。他们给公司发邮件和提意见：“在家工作，我们到哪里去吃饭呢？”这些员工过去的生活助理就是公司食堂。

与Facebook不同，Google只是给湾区员工提供了在家办公的“选择”，除非在办公室对企业连续性至关重要。

另一个硅谷巨头苹果公司鼓励员工在家工作，但他们表示当地办事处将保持开放。

在西雅图遭遇首个员工新冠肺炎感染的微软，明确要求西雅图和旧金山湾区的雇员在家工作，原因是两个地区确诊病例的数量都在增加。 到目前为止，华盛顿州的两名微软员工确诊为阳性。

另一家共享出租车公司Lyft一名员工与被诊断出该病毒的人接触后，这家要求其旧金山员工在家工作：“我们将响应过程的每一步都建立在CDC指导的基础上，出于谨慎考虑，我们鼓励旧金山总部的员工在本周余下的时间在家工作。”

找工作和防止感染病毒？就业服务公司领英直接要求其旧金山湾区的雇员尽可能在三月底之前在家工作，他们认为面试也是一个传播渠道。

(责编：刘叶婷、杨牧)