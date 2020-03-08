新冠肺炎疫情暴发后，国际社会普遍关注“中国怎么应对、应对效果如何”等重大问题。在以习近平同志为核心的党中央的带领下，中国政府采取了坚决有力的措施对疫情进行科学有效防控，并同世界卫生组织和国际社会保持密切沟通与合作，有效遏制了疫情蔓延。海外舆论高度评价中国在疫情防控方面表现出的坚定决心、付出的不懈努力和对国际社会的积极贡献，并对中国人民在抗疫伟大斗争中展现出的“中国力量”“中国精神”“中国效率”和“大国形象”表达了普遍赞誉。170多个国家领导人与40多个国际和地区组织负责人以电话、信函、声明等方式对中国抗疫斗争表示了慰问和支持。正如联合国秘书长古特雷斯所称赞的，中国在遏制新冠肺炎疫情的传播中做出了“了不起”的努力，中国人民“正在为全人类作贡献”。

患难与共：“新冠肺炎疫情是全人类的共同挑战”

人类社会进入21世纪后，每当发生公共卫生事件时，总能看到国际社会团结合作抗击疫情的感人场景，也总能看到日益走近世界舞台中央、为世界作出更大贡献的中国在全球抗疫战线的忙碌身影。世界已日益成为地球村，各国是休戚与共的命运共同体，在传染性疾病面前难以独善其身，共同努力有效遏制疫情扩散，才能护佑各国共同的福祉，才能带来人类共同的安宁。

“在抗击各类疫情的前线，中国一直与世界患难与共”。塞拉利昂全国人民大会党总书记杨桑内表示，2014年塞拉利昂埃博拉疫情肆虐之际，中国为塞提供了积极、及时的帮助，我们对此深怀感激。东盟秘书长林玉辉表示，2003年，东盟与中国联手开展加强防治非典的合作，积累了很好的经验。面对此次新冠肺炎疫情，东盟愿与中国加强政策和专业层面的沟通协调，同舟共济、共克时艰。几内亚人民联盟—彩虹联盟全国政治局行政书记迪亚内表示，我们曾经历过埃博拉疫情，对中国人民当前的处境感同身受，几内亚人民在那场抗疫斗争中得到中国人民的宝贵支持和无私帮助，我们对此铭记在心。

“当前疫情绝非一国之事，各方必须共同努力加以应对”。欧盟委员会负责平等事务的委员海伦娜·达利强调，抗击疫情不是中国一个国家的事情，疫情是全世界面临的挑战。欧盟应与中国加强合作，切实承担国际责任。美国美中合作委员会会长范波表示，在这场前所未有的疫情面前，中国党和政府尽最大努力救治患者、保护人民健康，给国际社会留下深刻印象。新型冠状病毒是人类共同的敌人，中国人民抗击疫情的斗争为全人类作出了巨大贡献。

大国担当：“中国体制之有力和中国举措之有效，世所罕见”

疫情发生后，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地纷纷启动重大突发公共卫生事件一级响应机制，各部门各地区紧急驰援湖北共同抗击疫情，全国迅速建立联防联控机制。海外舆论对中国抗击疫情的强大决心和执行力、集中力量办大事的制度优势、在防控疫情扩散方面的有力措施印象深刻。特别是在这场抗疫斗争中，中国所展现出的独一无二的卓越“领导能力”“应对能力”“组织动员能力”和“贯彻执行能力”等，受到国际社会的普遍赞誉。

“习近平主席亲自指挥、部署，对中国早日控制和战胜疫情具有关键意义”。孟加拉国人民联盟主席、政府总理哈西娜表示，“在习近平总书记的亲自指挥和部署下，中方立即组织救援力量，采取迅速修建多所应急医院、集中收治病患等措施，使疫情得到有效控制”。中国—世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组外方组长、世卫组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德称“中国的协同优势是几年前我们都无法想象的，比如大型医院进行临时床位的调拨和划转，以便能够使更多感染新冠肺炎的患者得到救治，在这方面中国展现出了极大的优势”。哈萨克斯坦共产人民党中央委员会书记科努罗夫指出，中国共产党采取史无前例的安全措施，凭借“中国速度”新建医疗设施和不断完善预防手段，体现出中国政府各机构各部门极高的协作水平，彰显了中国共产党出色的治理能力。

“中国采取了历史上最勇敢、最灵活、最积极的防控措施”。“中国体制之有力和中国举措之有效，世所罕见”，世界卫生组织总干事谭德塞赞叹道。中国“友谊勋章”获得者、法国前总理拉法兰也表示，在疫情面前，中国政府展现出强大高效的组织和动员能力，这正是中国制度的优势。比利时荷语区鲁汶大学微生物、免疫和器官移植学院院长马克·范·兰斯特指出，中国采取的延长假期、居家隔离、集中救治等措施都是非常有效的，“有一些措施对控制疫情非常有帮助，但是需要强大的执行力，这一点只有在中国能实现”。匈牙利工人党主席蒂尔默表示，中国为抗击疫情付出了巨大努力，世界上没有任何一个国家能够在短时间内高效调动如此多的人力和医疗资源，这充分展示了中国特色社会主义的强大力量。《中国—世界卫生组织新型冠状病毒肺炎（COVID-19）联合考察报告》指出，中国采取了历史上最勇敢、最灵活、最积极的防控措施。美国政治作家萨拉·弗朗德斯撰文深刻地指出，“中国针对新型冠状病毒所采取的措施在资本主义国家是闻所未闻的。在危机中或紧急情况下，人民的福祉优先于资本主义利润。当危机来临的时候，共产党领导着国家有能力作出不受资本主义利润支配的决定”。

硬核力量：“中国人民从来不会被困难吓倒”

“要全力以赴救治感染患者”，“坚决遏制疫情蔓延势头”，党中央的要求字字铿锵。960多万平方公里国土上，14亿人民团结一心、众志成城，汇聚起疫情防控的硬核力量，书写了令世界瞩目的伟大“中国抗疫故事”。海外舆论纷纷点赞中国医生和科学家们的辛勤付出、中国人民的无私奉献和中华民族自强不息的民族精神。

“千千万万的医务工作者和科学家们是打赢这场攻坚战可依赖的力量”。突尼斯西迪布济德大区医院院长阿德尔·赛义迪直言：“我对中国采取的防控工作充满信心，中国千千万万优秀的医务工作者是打赢这场攻坚战可依赖的力量”。世界卫生组织紧急项目执行主任迈克尔·莱恩认为，中国科学家快速甄别病原体、对病毒进行基因测序，并同世界卫生组织及相关国家和地区分享研究成果，为快速诊断作出独特贡献。有美国网民表示，中国的医务工作者们夜以继日地与疫情战斗，很好地控制住了病毒的传播，给其他国家争取了宝贵的应对时间、提供了有效的应对举措。世界上其他国家和人民应该感谢中国医生和科学家们的辛勤付出。

“我们看到了中国的齐心协力、同舟共济。这种上下一心的凝聚力令人肃然起敬”。博鳌亚洲论坛理事长潘基文表示，面对疫情，中国人民万众一心，“坚信中国政府采取的有力举措，中国人民同舟共济的民族精神和所有医疗卫生工作者的无私奉献，必将让中国打赢这场疫情防控阻击战”。俄国家杜马第一副主席、俄中友好协会主席梅利尼科夫说，中国人民在疫情面前表现出的团结力、凝聚力让我们感动。中国政府采取的有力措施为防止疫情向全人类蔓延作出了积极贡献。疫情面前，俄中两国人民更要深化友谊，坚定站在一起，共同抗击疫情。俄国家杜马愿尽一切努力为中国人民抗击疫情提供支持和帮助。塞尔维亚国际政治经济研究所研究员卡特莉娜·扎基奇表示，疫情面前，“我们看到了中国的齐心协力、同舟共济。这种上下一心的凝聚力令人肃然起敬”。巴拿马共和国经济学家艾迪·塔皮耶罗认为，中国人民不仅在为中国奋战，也是在为全人类奋战，我们支持中国人民的精神，并为你们的健康和胜利祈祷。英国共产党（马列）发表文章称，突发的疫情，彰显了中国人民在应对突发卫生事件和重大灾难时的韧性和凝聚力。一位德国网民坦言，在这样严峻的形势下，中国人也保持着积极乐观心态，努力保护其他人远离病毒。我爱你，中国！

合作战“疫”：“疫情不是种族主义或歧视的借口”

中国人民争分夺秒、众志成城抗击疫情的坚决行动和显著成绩深深打动了世界，国际上出现的对华偏激歧视言行受到正义力量的坚决声讨，很多国际人士纷纷站出来斥责歧视性言行“有害无益”“不可容忍”。让理性战胜恐慌，让同情、理解和支持战胜偏激、狭隘和焦虑，维护团结合作应对全球公共卫生挑战的大局，这才是抗击疫情的必胜之道。

“比病毒更可怕的，是歧视与盲目仇恨”。国际商会丝绸之路室执行主任让-盖·卡里埃认为，最可怕的不是病毒，而是始终坚持认为中国本身就是一种威胁，是致命病毒、危险技术和思想的来源。美国新泽西州州长菲尔·墨菲更是直言：“疫情不是种族主义或歧视的借口。”联合国秘书长古特雷斯指出，要对中国及其他可能受到疫情影响的国家表达强烈支持，避免无辜人群和疫情受害者被污名化。墨西哥劳动党主席阿纳亚表示，中国政府为保护中国人民所采取的行动既是人类社会抗击疫情的典范，也是对世界各国负责任的体现，因此，所有针对中国歧视的言行都是不能接受的。

“希望所有人能以清醒的头脑作出理性的反应”。非洲开发银行行长阿德西纳表示，疫情是全球性问题，中国在遏制疫情扩散方面作出了很大贡献，国际社会应该继续鼓励并支持中国，“个别国家的歧视态度对于抗击疫情有害无益”。欧洲议会多数议员表示，面对疫情挑战，任何一个国家都无法独善其身。近期在一些国家出现的歧视行为是不人道的，有悖于欧盟的基本价值观，应尽力杜绝此类现象。马来西亚国会下议院原副议长翁诗杰指出，零和思维的政客们长期以来一直痴迷于遏制中国的战略，以维护自己国家的霸权地位。但现在面对这样一种致命的病毒，遏制的目标应该是病毒本身，而不是国家和人民。在这方面，常识和人道主义意识必须占上风。武汉大学德籍教授蒂莫·巴尔茨认为，当下需要做的是用科学的方法来对抗疫情，希望所有人能以清醒的头脑作出理性的反应，不应该让情绪占据上风，病魔终将被科学、教育和人类合作所击败。

长期向好：“中国经济展现出极强的韧性，必将继续向前发展”

中国已经连续多年成为世界经济增长的第一引擎，对世界经济发展的贡献率已经超过三分之一，成为世界经济发展的稳定器与助推器。新冠肺炎疫情会不会影响中国经济发展，会不会进而影响世界经济发展，成为海外舆论普遍关注的一个重要问题。许多国家、国际组织、政党领导人以及知名专家学者对此持乐观态度。他们高度评价中国抗击新冠肺炎疫情取得的积极成效，相信中国一定能转压力为动力、化危为机，最终战胜疫情并实现经济社会发展的更大进步，进而推动世界经济进一步繁荣稳定。

“疫情对中国经济的影响是暂时的、总体可控的”。“从经济上说，因疫情导致的全球价值链中断，一方面表明了中国经济的中心地位，另一方面也说明了中国人民、企业和政府作出的牺牲”，西班牙环球网站发表文章认为。欧盟委员会前主席、意大利前总理普罗迪表示，“中国是全球产业链的重要一环，中国经济与世界经济发展紧密相连”，“相信疫情一定能够早日被战胜，难关一定会过去，中国的未来会更美好”。普华永道在其分析报告中指出，新冠肺炎疫情对中国经济的冲击是短暂的，当疫情结束后，经济增长将很快回到由基本面决定的正常轨道上来。德国新闻电视频道网站发表文章称，中国仍是世界经济的火车头，中国对世界经济至关重要，全球化缺了中国这个“世界工作台”行不通。美中贸易全国委员会发言人道格·巴里表示，美国商界人士普遍认为，中国经济将继续以超过大多数经济体的速度增长，中国在国际贸易体系中将继续扮演重要角色。巴基斯坦参议院外交委员会主席穆沙希德·侯赛因·赛义德指出，中国经济不会如一些人所说“受到重创”，试图利用新冠肺炎疫情大做文章、唱衰中国的行径注定徒劳无功。

“中国经济长期向好的趋势没有改变”。“就经济前景而言，随着工厂复工、库存得到补充，中国经济有望迅速复苏”，国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃认为。诺贝尔经济学奖得主罗伯特·默顿表示，“中国经济具备战胜风险和挑战的良好条件，长期向好的趋势不会改变。我们对中国经济未来增长保持乐观，并相信经历此次疫情后，中国经济未来发展将变得更加健康”。经济合作与发展组织中国经济政策研究室专家马吉特·莫娜尔认为，中国政府处置疫情的手段及时、有效，虽然短期经济数据会受到疫情的影响，但中国经济长期向好的趋势没有改变。IMF新闻发言人盖里·莱斯表示，作为世界第二大经济体，中国经济具有极强的韧性和潜力，“中国政府拥有足够的政策空间和回旋余地来提振经济”。泰国正大集团董事长谢吉人表示，“对中国而言，这次疫情是一次危机，同时也是一次激励中国再前进的发展机遇”，疫情过后，中国经济发展的后劲更足、动力更强，中国的社会组织、经济形态、商业模式、销售渠道等可能出现新的转变，“中国经济可能迎来一轮新的发展高潮”。

守望相助：“感谢中国在自己困难时仍帮助我们”

疫情面前，没有人是旁观者。要战胜疫情，世界各国需要守望相助，共渡难关。中国在本国疫情防控阻击战胶着之际，仍然向其他出现疫情的国家和地区提供力所能及的援助——得知日方新冠病毒核酸检测试剂不足，中方紧急捐赠一批检测试剂盒；韩国大邱疫情形势严峻，中方紧急筹备大量医用口罩；伊朗疫情暴发，中方紧急捐赠一批核酸检测试剂盒及医疗设备，并派出中国专家组驰援……中国向日本、韩国、伊朗等疫情严重国家积极施以援手，得到了国外舆论的一致好评。

“青山一道，风雨同担”。日本首相安倍晋三表示，日中两国人民在共同抗疫中展现了友好情谊，日方高度评价中方抗疫积极成果，愿同中方加强信息共享、疫情防控等交流合作，向国际社会发出携手应对国际公共卫生安全挑战的积极信号。日本国际贸易投资研究所首席经济学家江原规由表示：“在疫情防控过程中，中国积极与其他各国分享防疫经验，令人赞赏”。一名在个人简介中写着“对中国有点感兴趣”的日本网民也写到：“希望最近严重的事情让两个国家联系越来越好。新冠肺炎消失以后，我期待很多中国人来日本享受旅游。”

“雨后地更坚”。韩国和平与民生问题研究所所长禹守根认为，新冠肺炎疫情需要各国共同应对。中国在此次疫情防控过程中采取的措施切实有力，展现出强大的危机应对能力，也为其他国家争取到宝贵的“窗口期”。希望韩中两国加强合作、相互支持。韩国外长康京和表示，新冠肺炎疫情发生以来，韩中两国一直相互支持，相互帮助，共同抗击疫情。韩方希望继续同中方加强沟通与合作，共同应对挑战。韩国媒体《中央日报》发文感谢中国：韩国有句话叫“雨后地更坚”，抗击疫情，我们是守望相助的伙伴。有韩国网民更是深情表示：患难见真情，在困难时刻伸出援手的才是好朋友，感谢中国在自己困难时仍帮助我们，让我们团结一致，战胜困难！

“人心之间，有路相通”。伊朗卫生部官员热烈欢迎中国专家团支援伊朗并带来新一批援助，他表示伊方赞赏中方抗击疫情取得了积极成效，感谢中方在伊朗困难时刻提供医疗物资和技术支持，愿同中方加强交流合作，借鉴中方抗疫经验。伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维召开视频记者会表示，中国全力支持伊朗的战“疫”工作，已向伊朗提供了几批医疗物资，这是一个很好的国际医疗合作范例，如果每个人都能带着良好意愿进行合作，我们将拥有一个更美好的世界。伊朗驻华大使穆罕默德·克沙瓦尔兹扎德指出：试想一下，如果不是中国采取了全面严格措施，可能人类健康和全球经济发展会受到更大影响。中国所展现出的责任心和担当，符合人们的期待，这是一个负责任大国在维护世界人民的生命安全和身体健康方面应有的担当。

共克时艰：“中国与新冠病毒的斗争将成为人类命运共同体的又一基石”

中国为防止疫情在世界蔓延所采取的坚强有力举措，不仅让中国人民对打赢疫情防控战充满信心，也给世界吃了一颗“定心丸”；不仅是在对中国人民生命安全和身体健康负责，也是在为世界公共卫生事业作贡献。海外舆论普遍认为，在这场没有硝烟的战“疫”中，中国共产党带领中国人民书写的“中国故事”、发出的“中国声音”令世界动容：“中国速度”为防止疫情向世界蔓延争取了宝贵时间，“中国力量”为疫情的防控构筑了坚实防线，“中国经验”为世界防疫事业树立了全新典范。

“中国的许多措施实际上正在成为应对疫情的新标杆”。“中国对新型冠状病毒感染的肺炎患者采取了大规模的隔离措施，这是一次创新性实践，将为此后全球应对公共安全危机提供经验和借鉴”，法国公共卫生专家伊夫·查帕克表示。上海合作组织秘书长诺罗夫表示，中国政府采取果断有力举措，特别是公开透明发布疫情信息，不仅体现了中国政府对人民生命健康的高度负责，也为地区和世界公共卫生事业发展作出重大贡献。世界卫生组织专家在出席第56届慕尼黑安全会议时指出，如果中国将经验总结归纳，形成模式和样板，让其他国家参考借鉴，则是宝贵的国际公共产品。布基纳法索争取进步人民运动代主席孔波雷表示，中国共产党采取的政治决策和卫生防控举措，将成为人类大型流行病管理史上的里程碑。美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩认为，“未来，历史学家很可能会把中国抗击新冠肺炎疫情的过程，视为世界范围内遏制新疾病传播的典范。就如何在全球化的世界中应对公共卫生事件，中国在这方面开展了全新探索，历史很可能为此感谢中国”。

“共同挑战和威胁进一步证实了人类命运共同体理念符合全球需求”。波黑前总理兹拉特科·拉古姆季亚指出，“中国5000年的文化积淀、无私奉献和以智慧积累为基础的团结，以及过去40年在消除贫困和建设全球卓越知识中心方面所取得的史无前例的巨大增长，都使我对中国赢得这场战斗的能力充满信心，中国与新冠病毒的斗争将成为人类命运共同体的又一基石”。西班牙共产党主席森特利亚也表示，每当这种灾难波及世界的时候，我们都再一次认识到，习近平总书记提出的人类命运共同体理念恰逢其时。马来西亚中国公共关系协会副会长颜天禄说，新冠肺炎疫情发展至今，众多国家自发地同中国站在一起，为中国抗击疫情提供坚定支持，充分体现出构建人类命运共同体的重要性。俄罗斯人民友谊大学副教授季莫费耶夫说，新型冠状病毒疫情威胁世界卫生安全，各国必须联合应对挑战，这让人们对人类命运共同体理念拥有更清晰的认识，拉近了人与人的距离，当前世界各国面临的共同挑战和威胁进一步证实了人类命运共同体理念符合全球需求。埃及记者工会主席特别代表艾哈迈德·萨拉姆表示，中国通过应对这场疫情向世界证明了自身的大国地位，这是对自己人民负责、对全世界负责的真正大国。

“孤举者难起，众行者易趋。”在抗击新冠肺炎疫情这一场前所未有的“大考”中，中国政府和中国人民正在展开一场史无前例的伟大斗争，这是一场关乎人类社会共同福祉的正义事业，得到了全世界人民的关注与支持；中国政府和中国人民在这场伟大斗争中所展现出的担当精神与责任意识，赢得了世界各国人民的尊重与赞誉。“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。”在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在国际社会的共同支持下，14亿中国人民众志成城，必将战胜疫情，这已经成为海外舆论的普遍共识。

(责编：杨光宇、曹昆)