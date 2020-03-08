英国社会学家表示 中国抗击疫情堪称全球典范 用自身行动诠释构建人类命运共同体重要性

国际在线报道（记者 梁弢）：英国社会科学院院士、知名社会学家马丁·阿尔布劳日前表示，中国在应对新冠肺炎疫情中付出巨大努力，堪称世界典范。中国以自身行动诠释了构建人类命运共同体的重要性和所扮演的主要角色。

英国知名社会学家马丁·阿尔布劳（摄影 梁弢）

马丁·阿尔布劳教授在接受记者采访时表示，中国为全球抗击疫情树立了很好的榜样，中国人民的优秀品质再一次给世界留下深刻印象。阿尔布劳说：“中国政府竭尽所能应对疫情，他们及时向世界通报疫情信息，他们所采取的措施为全世界树立了很好的榜样。中国政府是依靠广大人民的。我认为，中国抗击疫情给全球留下最深刻的印象就是中国人民如何团结协作，万众一心，高度自律，并且在面对危机时始终保持了积极乐观的精神状态。因此，我认为中国人民和中国政府在抗击疫情方面的付出和努力堪称全球典范。”

阿尔布劳教授指出，目前新冠肺炎疫情在全球多个国家爆发，尽管各国由于行政管理体系不同而采取不同的应对策略和措施，但是中国的经验值得各国借鉴。

现年82岁的阿尔布劳教授是最早提出“全球化”理念的学者之一。他多年来致力于研究中国的国家治理体系，并著有《中国在人类命运共同体中的角色》一书。阿尔布劳教授认为，面对新冠肺炎疫情，中国以自身行动诠释了构建人类命运共同体的重要性。阿尔布劳说：“病毒神秘可怕，能够吞噬生命，这是巨大的不幸。但它也同时提醒我们：我们共处一个世界，共处同一个人类命运共同体中。确实，病毒没有国界、也不分种族。但我们是一个人类的大家庭，我认为这就是一个很好的例子。在这样一个大家庭里需要有领导挺身而出，而中国正在发挥这样的领导作用，我相信中国将继续如此。”

阿尔布劳教授认为，本次抗击疫情事件将为人类应对气候变化等全球性的危机提供坚实的合作动力。阿尔布劳说：“我认为在某些方面，这场应对新冠病毒的‘战役’将使世界团结起来。正如我所强调的那样，合作的实际行动将带来更多合作的范例。我非常确定，（团结应对）这场全球危机将可以引领我们集中精力来处理其他全球性的危机。因此，我非常确定，全球应对气候变化也将真正从这次抗击新冠病毒事件中获得动力。我的总体感觉是，抗击疫情的结果将有利于推动未来应对危机的全球性合作。”

记者与阿尔布劳教授采访交流

(责编：杨光宇、曹昆)