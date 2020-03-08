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国际观察：从网络攻击丑闻看美国对华政策

王珍

2020年03月08日11:03  来源：人民网-国际频道
 

360公司公布美国中央情报局连续11年对中国进行窃密和网络渗透攻击的证据，媒体爆料虽无细节，但足以使国人出一身冷汗。

首先因为时间之长。说是11年，很可能更长，手段和技术水平或有不同，但中国一直是中情局“情有独钟”的目标，其“关注”起始决不会晚于10年前闹得沸沸扬扬的“维基解密”揭露中情局“监控”欧洲盟国领导人。

其次因为对中国网络攻击范围之广。政府机关、科研机构、航空航天、石油工业、大型互联网公司无所不及，恐怕远不止于此。重要媒体、学术团体、知名学者专家，甚至涉及国家安全的单位个人亦难避其锋芒。

第三因为“关注”内容之广、之细亦令人咋舌。据报道，仅在针对我国航空航天的系统开发人员进行的定向攻击即发人深思：这些人员从事的是航空信息技术服务，如航班控制系统服务、货运信息服务、乘客信息服务等，涵盖国内航空航天领域和海外商业航空公司。

中情局搞窃密和网络攻击并不奇怪，因为它就是吃这碗饭的。它的老“掌门人”就是当今美国国务卿蓬佩奥，此公曾直言不讳地说中情局的“光荣”就在于“撒谎，偷窃和抢劫”，舍此则无存在的必要。它的各种“门”类的丑闻很多，遍布全世界。其“偷窃”和攻击的对象既有敌对国家，也有“亲密盟友”。手段也越来越先进，“网络战”已独立成军，与“太空军”一样成为美国打未来战争的“天之骄子”。

它对中国搞网络攻击和窃密更是顺理成章，因为当前美国对中国的“国策”是遏制加接触，蓬佩奥之流更是把中国视为“核心威胁”，作为谋划“新冷战”的主要目标。

他们对付中国的手段有文有武：文的是各种“黑论”，如“中国威胁论”、“中国阴谋论”、“中国陷阱论”，最近又趁“新冠”病毒之机散布“中国病源论”；武的有四面围堵中国的各种“包围圈”，南海窜扰、台海挑衅等等。有虚有实：虚的是重弹“冷战”老调，渲染意识形态差异，鼓吹“零和博弈”；实的有贸易战及其派生出来的各种施压“战”，多年来几乎没有间断过。

网络攻击是实现“遏制中国”战略目的的现代化、高科技手段，窃密则是釜底抽薪、内部攻破的鬼魅伎俩。文武共济、虚实结合、新老搭配、内外齐攻，形成对中国的立体多维攻势，这是一套完整的思路，只会有策略的调整，不会有根本的变化。

中国对此也早有清醒的认识和越来越充分的准备。应对来自美国和其他方面的网络攻击，必须从思想上和物质上付出巨大的努力。须知网络攻击远非“窃密”那么简单，它包括通过高科技手段让人无密可保，更包含运用操纵于手掌之间的远程控制摧毁一个国家的经济命脉、国防安全、民生秩序，以达“不战而屈人之兵”。这不是危言耸听。

应对网络攻击，最重要的是要尽快、尽好地拥有我们自己的“矛”和“盾”。我国的信息技术已占有优势地位，应利用这种优势把我们的量子通讯、5G技术、导航技术、互联网建设推向新水平，争取尽快达到“你攻我可防，我攻你难逃”的境地。（作者是中国人民外交学会原副会长、前驻外大使）

(责编：刘叶婷、杨牧)
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