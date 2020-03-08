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应对疫情，世界需要“中国经验”

——国际社会积极评价中国战“疫”成效

2020年03月08日10:50  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京3月8日电 中国新冠肺炎疫情防控态势不断向好。近日，世卫组织疫情考察组长艾尔沃德在《纽约时报》等多家国际主流媒体发声，赞扬中国战“疫”的速度、决心和力度，呼吁各国以中国为榜样，学习中国的应对措施。

随着疫情在全球的蔓延，外媒不断聚焦中国防控疫情的成功经验，认为中国政府采取“最勇敢、最灵活和最积极的”严格防控措施，有效遏制疫情，为世界公共卫生事业作出重要贡献。

有力措施保障战“疫”成功

一个月来，中国新冠肺炎新增确诊病例从2月4日的3887例，下降到3月6日的99例。中国战疫成果取得世界认可。

《经济学人》3月5日发文称，中国防控疫情取得了巨大成功。新增病例的下降归功于中国动用人力和技术，进行了精准隔离。世界卫生组织敦促所有报告病例的国家学习中国，尽可能地展开新冠病毒检测。

《科学》杂志3月6日发表文章称，中国采取的果断措施遏制了疫情蔓延，扭转了病毒迅速传播的态势。“由于积极应对，中国避免了数十万例感染。”

文中称，中国做到了许多公共卫生专家认为不可能的事：控制传染性极强的呼吸系统疾病的传播。艾尔沃德表示，中国采取了历史上最坚决、最迅速、最强有力的措施来控制疫情。封锁武汉交通通道“有效地阻止了感染者流向中国各地。”

文章关注到，中国政府还在约1周内建成了两所医院，并从全国调遣医护人员支持湖北。为了追踪确诊病例的接触者，中国采取了前所未有的行动。严格的“隔离”措施在全国开展，包括取消赛事，关闭剧场、学校和商业活动。任何人外出都要戴口罩。

文章称，中国有着非凡的能力，可以迅速组织人力开展大规模的工程。这在其他国家很难做到。

中国经验值得世界学习

截至3月7日12时，中国以外94个国家累计确诊病例已超21000例，疫情在中国以外的蔓延态势引人担忧。对于其他国家来说，中国的经验有多少是可以复制的？艾尔沃德表示，在中国90%的地区，都能做到确保国民了解病毒、拥有迅速响应机制、识别密切接触者。他呼吁各国学习中国防疫举措。

《纽约时报》4日发表题为《中国的新冠战役：7个重要经验》的文章。艾尔沃德受访指出，免费病毒检测和确诊病例的免费就医，是中国的成功经验之一，美国应对这一做法予以认真考虑，避免民众因担心医疗费用而拖延检测和就医，造成病毒肆虐的灾难性后果。

文中指出，中国经验还包括建立“发热门诊”、迅速隔离感染者、鼓励在线医疗、关闭学校、为隔离在家的人们配送医药和食物等。

“中国经验的关键是速度——速度就是一切。”艾尔沃德在接受美国沃克斯网站采访时指出。对感染者的识别和隔离、对接触者的追踪进行得越快，对疫情的阻击就会越成功。“中国的另一个重要经验就是，无论情况如何，只要静下心来，撸起袖子，开始进行有系统的病例识别和接触者追踪工作，就一定可以扭转局势，降低感染率和死亡率。”

科学技术成防疫急先锋

外媒称，在中国的防疫战中，大数据、人工智能等技术发挥的作用尤为突出，包括在线医疗、生活用品的无接触配送、疫苗的研发、密切接触者的检测、体温检测等等。

BBC报道称，中国将救援机器人、无人机、人工智能等技术用于防疫。“在与新冠病毒抗击的战斗中，中国部署了消毒机器人、智能头盔、配备热像仪的无人机和先进的面部识别软件。”

半岛电视台发文称，在抗击此次疫情中，中国及时开发新应用程序，人们根据乘坐飞机或火车出行的记录，可以查询自己是否与确诊病例有密切接触。

CNN注意到，“无接触配送”在疫情期间让更多人心安。例如，一些外卖平台利用机器人将食物从餐厅送到外卖配送员和顾客手上。医院等高危区域还投入使用了无人驾驶机器人，将所需用品运送到医务人员手中。

《印度教徒报》发表文章指出，技术还帮助很多人减轻疫情期间的压力。中国的学校停课不停学，数百万学生每天通过直播软件上课。疫情下的许多行业仍然保持繁荣，包括健身、厨艺和音乐等线上课堂。

守土有责 万众一心打赢防疫战

疫情如令，责任如山。在这场众志成城、同仇敌忾的战斗中，中国人民的团结信念和责任感令世界印象深刻。

《纽约时报》指出，超4万名医护人员驰援武汉，志愿者们“确实把自己当成保护其他中国人以及世界各国民众的前线战士” 。

艾尔沃德对《科学》杂志表示，在北京、深圳、广州、成都和武汉，世卫组织考察组考察了医院、实验室、企业、市场、火车站和政府办公室。“每到一处，见到的每一个人，你都能感受到团结和责任感——他们正在打响一场战争，守土有责。”

艾尔沃德和其他考察组的科学家们对话了数百中国民众，结果“人人都同意所采取的措施” 。他希望中国目前的成功能够鼓舞其他国家迅速采取行动。（徐祥丽、崔越）

(责编：刘叶婷、杨牧)
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