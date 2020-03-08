欧盟与土耳其再就非法移民议题互怼

欧洲联盟6日指责土耳其“利用”非法移民向欧盟施压；土耳其则指责欧盟“虚伪”，敦促欧盟国家“开门”接收。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安当天与德国总理安格拉·默克尔通电话，呼吁修改土耳其与欧盟关于防止非法移民入欧的协议。

【相互指责】

欧盟成员国外交部长6日在克罗地亚首都萨格勒布商讨非法移民“叩门”压力和欧盟与土耳其关系，会后发表联合声明。

声明说，希腊面临“前所未有的情况”，欧盟与希腊“团结一致”，决心采取“一切必要措施”保卫希腊与土耳其边界。

欧盟对土耳其收容大量非法移民和难民予以肯定，同时谴责土方利用非法移民向欧盟施压，以期达到政治目的。

欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利说，土方不应以“鼓动难民和移民非法越境入欧”施压欧盟。他说，欧盟愿意提供更多资金应对难民问题，前提是土方必须停止以非法移民为“筹码”。

土耳其外交部当天回应欧盟声明，称土方“以尽可能好的方式最大程度收容难民”，欧盟却怀有政治目的加以指责，“再次表现出虚伪”。土方说，接受避难申请是希腊等欧盟国家的“国际责任”。

叙利亚伊德利卜省紧张局势2月底升级，30多名土耳其士兵在叙利亚政府军空袭中死亡后，土耳其“开闸”放行非法移民从土耳其前往欧洲。埃尔多安3月4日说，欧洲如果想化解非法移民危机，就应该支持土方在叙利亚的立场。

希腊3月1日把边防强度升至最高级别，宣布一个月内不接受避难申请。上万非法移民目前聚集在希土边境，数百人从土耳其乘船偷渡前往希腊岛屿。

【要求修改】

土耳其总统府说，埃尔多安6日与默克尔通电话，说土欧2016年达成的非法移民协议“不再有效”，呼吁予以修改。他还指责希腊“侵犯难民权利”。

土方同一天宣布，埃尔多安定于9日赴欧盟总部所在地比利时首都布鲁塞尔，作为期一天的工作访问。

2015年欧洲移民危机时，超过100万非法移民取道土耳其进入欧洲。欧盟2016年与土耳其达成协议，承诺出资60亿欧元，换取土方防止非法移民前往欧洲并接收从希腊岛屿遣返的非法移民。

希腊警察与非法移民6日在希土边界再次发生短暂冲突。目击者说，防暴警察使用催泪瓦斯和高压水炮驱逐试图越境的非法移民，后者向警方投掷石块。

希腊政府说，过去一周阻止非法越境者3.8万多人次，逮捕268人，其中多数是阿富汗人。

土耳其指认希腊边防警察发射实弹致人死亡。希方驳斥这一说法，指认土方警察向非法移民提供刀具，怂恿他们突破边界围栏。

欧盟下辖的欧洲边境管理局6日宣布，将向希腊增派100多名边境管控人员以及两艘船、3架飞机和1架直升机等装备。希腊边境已有500多名欧洲边境管理局人员。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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