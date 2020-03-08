人民网>>国际

欧盟与土耳其再就非法移民议题互怼

2020年03月08日09:27  来源：新华网
 

　　欧洲联盟6日指责土耳其“利用”非法移民向欧盟施压；土耳其则指责欧盟“虚伪”，敦促欧盟国家“开门”接收。

　　土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安当天与德国总理安格拉·默克尔通电话，呼吁修改土耳其与欧盟关于防止非法移民入欧的协议。

　　【相互指责】

　　欧盟成员国外交部长6日在克罗地亚首都萨格勒布商讨非法移民“叩门”压力和欧盟与土耳其关系，会后发表联合声明。

　　声明说，希腊面临“前所未有的情况”，欧盟与希腊“团结一致”，决心采取“一切必要措施”保卫希腊与土耳其边界。

　　欧盟对土耳其收容大量非法移民和难民予以肯定，同时谴责土方利用非法移民向欧盟施压，以期达到政治目的。

　　欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利说，土方不应以“鼓动难民和移民非法越境入欧”施压欧盟。他说，欧盟愿意提供更多资金应对难民问题，前提是土方必须停止以非法移民为“筹码”。

　　土耳其外交部当天回应欧盟声明，称土方“以尽可能好的方式最大程度收容难民”，欧盟却怀有政治目的加以指责，“再次表现出虚伪”。土方说，接受避难申请是希腊等欧盟国家的“国际责任”。

　　叙利亚伊德利卜省紧张局势2月底升级，30多名土耳其士兵在叙利亚政府军空袭中死亡后，土耳其“开闸”放行非法移民从土耳其前往欧洲。埃尔多安3月4日说，欧洲如果想化解非法移民危机，就应该支持土方在叙利亚的立场。

　　希腊3月1日把边防强度升至最高级别，宣布一个月内不接受避难申请。上万非法移民目前聚集在希土边境，数百人从土耳其乘船偷渡前往希腊岛屿。

　　【要求修改】

　　土耳其总统府说，埃尔多安6日与默克尔通电话，说土欧2016年达成的非法移民协议“不再有效”，呼吁予以修改。他还指责希腊“侵犯难民权利”。

　　土方同一天宣布，埃尔多安定于9日赴欧盟总部所在地比利时首都布鲁塞尔，作为期一天的工作访问。

　　2015年欧洲移民危机时，超过100万非法移民取道土耳其进入欧洲。欧盟2016年与土耳其达成协议，承诺出资60亿欧元，换取土方防止非法移民前往欧洲并接收从希腊岛屿遣返的非法移民。

　　希腊警察与非法移民6日在希土边界再次发生短暂冲突。目击者说，防暴警察使用催泪瓦斯和高压水炮驱逐试图越境的非法移民，后者向警方投掷石块。

　　希腊政府说，过去一周阻止非法越境者3.8万多人次，逮捕268人，其中多数是阿富汗人。

　　土耳其指认希腊边防警察发射实弹致人死亡。希方驳斥这一说法，指认土方警察向非法移民提供刀具，怂恿他们突破边界围栏。

　　欧盟下辖的欧洲边境管理局6日宣布，将向希腊增派100多名边境管控人员以及两艘船、3架飞机和1架直升机等装备。希腊边境已有500多名欧洲边境管理局人员。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved