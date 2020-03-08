737客机传感器未获审批　波音面临罚款

美国联邦航空局6日对波音公司开出1970万美元“罚单”，原因是波音未经许可在数百架737系列客机上安装传感器。

联邦航空局在一份声明中说，2015年1月至2019年4月，波音在791架客机上安装英国罗克韦尔－柯林斯公司的平视导航系统，这一系统所包含传感器没有经过联邦航空局兼容测试及审批，涉及618架737NG系列客机和173架737MAX系列客机。

波音有30天时间就处罚决定作出回应。波音6日说，先前已经与联邦航空局沟通及合作，这是“文书”方面的问题，不是安全问题。罗克韦尔－柯林斯公司6日没有回应联邦航空局声明。

2018年10月至2019年3月，波音737MAX系列两架客机失事，共计致死364人，原因均关联“机动特性增强系统”。这一系统依据迎角传感器数据判断飞机是否失速，一旦认定飞机出现失速迹象即可在无需飞行员介入情况下接管操作并使机头朝下骤降。

路透社报道，联邦航空局6日声明所述内容与737MAX客机失事没有关联。

不包括最新“罚单”，联邦航空局去年12月以来两次对波音开出“罚单”，罚款总金额超过900万美元，原因是波音在数百架737NG和737MAX系列客机机翼安装不合格零部件。（郑昊宁）【新华社微特稿】

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