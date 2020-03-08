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特朗普竞选团队告CNN　10天内诉3媒体

2020年03月08日09:21  来源：新华网
 

　　美国总统唐纳德·特朗普的竞选团队6日起诉美国有线电视新闻网(CNN)，理由是CNN发表的一篇文章对特朗普构成诽谤。

　　CNN是继《纽约时报》和《华盛顿邮报》之后，特朗普团队最近10天内起诉的第三家美国主要媒体。

　　2019年6月13日，CNN撰稿人、前联邦选举委员会法律总顾问拉里·诺布莱在CNN上发表一篇观点文章，题为《从外国政府搜集对手丑闻是犯罪 米勒应以此指控特朗普竞选团队成员》。

　　援引前特别检察官罗伯特·米勒所发布俄罗斯“干涉”2016年美国总统选举的调查报告，诺布莱写道：“特朗普竞选团队评估了2020年再次寻求俄罗斯帮助的潜在风险和好处，决定保留这个选项。”

　　俄罗斯坚决否认干涉2016年美国总统选举以助特朗普当选。

　　特朗普团队说，特朗普方面已经“多次公开否认有任何寻求俄罗斯介入2020年总统选举的企图”，CNN发表诺布莱的文章时“很清楚”内容不真实。

　　特朗普团队说，这反映出CNN对特朗普团队存在“系统性偏见”。

　　CNN方面没有立刻回应。一名消息人士告诉路透社，CNN尚未研究特朗普方面所提诉讼内容。

　　特朗普就任总统以来一直指认美国一些媒体对他有偏见，CNN的报道经常被他打上“假新闻”标签。

　　特朗普团队先后在2月底和3月初起诉《纽约时报》和《华盛顿邮报》，同样针对这两家媒体2019年发表的观点文章，指控文章影射特朗普团队与俄罗斯存在不正当关系，意图不当影响2020年总统选举。特朗普团队以诽谤为由，向两家报纸索赔数以百万计美元。

　　法律界专家认为，特朗普团队可能难以赢得诉讼，原因是依据美国诽谤法，只要对公众人物的看法系本人真实意思，便不必因此担责。（高冰冰）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、杨牧)
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