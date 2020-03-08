驻南非大使林松添：疫情之下，没有国家可以独善其身

图为记者会现场。图片源自中国驻南非大使馆网站

人民网约翰内斯堡3月6日电（李滢嫣 王磊）3月6日，在中国进入决胜新冠肺炎疫情防控新阶段和疫情向全球范围快速蔓延肆虐、南非发现首例新冠肺炎确诊病例之际，中国驻南非大使林松添在使馆举行第四次记者会，着重释放中国抗击疫情的最新进展和显著成效、中方有效防控举措形成的“中国方案”和“中国处方”、新冠肺炎疫情正在全球快速蔓延的严峻形势等信息，强调这是人与自然的全球战争，没有国家可以免疫或独善其身，国际社会必须树立人类命运共同体理念，携手应对共同挑战。林大使并就新冠病毒来源、中国如何加强同国际社会携手抗疫、中方能否协助南非撤侨并应对疫情等回答了记者提问。

南非国家广播公司（SABC）电视台、南非卫星电视5台（eNCA）、Newzroom Afrika电视台，702电台、Jacaranda FM、You FM、Power FM，非洲通讯社、《比陀新闻报》，新闻24小时、每日独行者、目击者新闻网站，南非国家新闻俱乐部、政府新闻办等南非主流媒体和新闻机构，《人民日报》、新华社、中央电视台、国际台、中新社、中国与非洲以及CGTN、凤凰卫视、南非365等驻南央媒、华媒等20多家中南媒体近40人出席。eNCA、Newzroom Afrika、新闻24小时、Jacaranda FM等媒体对记者会进行全程电视和网络直播。

林大使首先感谢南非媒体秉持客观、理性、科学、友好的态度及时充分报道中国爆发新冠肺炎疫情及防控举措，引导南非民众客观理性了解认识病毒和疫情，坚定了南非各界和国际社会对中国战胜疫情的支持与信心，为中国政府和人民在如此短的时间内遏制住疫情在中国大陆蔓延扩散和有效阻断疫情输出，并最终战胜疫情注入了强大的正能量。林大使重点释放了四点信息：

一是中国一定能并将很快打赢疫情防控歼灭战。林大使结合现场大屏幕展示的中国驻南使馆自行制作的每日疫情数据表和走势图，以详实的数据和鲜明的对比全面介绍了中国疫情防控显著成效，指出有关数据和事实表明，新冠肺炎疫情可防、可控、可治，中国疫情“防控方案科学”“治疗处方有效”，世界有充分的理由相信中国有信心、有能力、有资源尽早打赢境内这场突如其来的疫情防控歼灭战。

二是中国防控举措为全球联防联控提供了“中国方案”和“中国处方”。林大使从习近平主席和党中央的坚强领导、中国特色社会主义制度体制显著优势、全国和各地联防联控机制、全民公共卫生教育普及、科技创新助力抗疫、不断完善诊疗方案等方面全面梳理了中国防控举措，指出疫情防控“中国方案”之所以行之有效，得益于习近平总书记始终把保护人民的生命健康安全放在首位；归功于中国共产党的强大组织动员力、凝聚力和“集中力量办大事”的中国特色社会主义制度优势；归功于面对挑战，不屈不挠、团结互助、勇于牺牲的优秀中华文化和中国人民；展现了中国速度、中国力量、中国精神、中国文化，体现了以人民为中心的执政理念和兼济天下的负责任大国担当。

三是新冠肺炎疫情正在全球范围快速蔓延，对世界人民生命和健康安全构成重大威胁，必须引起高度重视。林大使以具体数据，并通过对比1月下旬以来不同时间节点疫情在全球范围传播势头，指出新冠肺炎疫情的传播能力之强、扩散速度之快、蔓延范围之广超出人们想象，必须引起各国政府和人民的高度重视并采取联合行动，共同维护世界人民的生命健康安全。病毒没有国界。这就是一场人与自然的全球战争。全球化时代各国休戚与共、命运相连，没有任何国家可以免疫或独善其身，唯一正确选择就是秉持人类命运共同体理念，团结协作，携手应对人类面临的共同挑战。

四是新冠病毒并非“原产”于中国，更不是“中国制造”。林大使介绍了世界卫生组织、美国疾控中心、美欧日多国科学研究、《科学》杂志、英国《卫报》等权威表态和文章的研究成果和观点，指出世界科学家和世卫组织研究表明，新冠病毒来源与致病机理尚无定论，新冠疫情虽然首先在中国大规模爆发，但不一定是发源在中国，更不是“中国制造”。中国和中国人民也是新冠病毒的受害者，指责“中国制造”或“污名化”疫情问题显然没有依据，也不能接受。我们需要的是耐心等待世界科学家和世卫组织的公认定论，而不是不负责任的谣言。

针对如何加强国际合作共同抗疫问题，林大使说，中国始终认为，世界好，中国才更好。我们愿同世界各国分享成功的疫情“防控方案”和“治疗处方”，共同遏制、阻断新冠肺炎疫情在全球蔓延扩散势头，成为构建更加健康、美好世界的建设者、贡献者和促进者，而不是旁观者或破坏者。

林大使说，中国将尽快全面彻底干净地消灭在中国大陆的疫情，全面恢复全国人民的生产生活，同时愿向其他受疫情感染的友好国家和地区提供力所能及的援助，发挥负责任大国作用。中方愿继续支持世卫组织在应对全球突发公共卫生事件、健全完善全球公共卫生治理体系和能力建设发挥核心作用；同世卫组织和各国科学界加强交流与合作，同有关国家特别是疫情高发国家在溯源、药物、疫苗、检测等方面深化科研协作，共享科研数据和信息，共同研提应对策略。

林大使说，目前南非和非洲已发现新冠肺炎疫情。我们愿为非洲等友好国家提供力所能及的援助，尽快赢得疫情防控阻击战的胜利，为维护中国人民和世界人民的生命和健康安全贡献中国方案、中国处方、中国力量和中国资源。

针对中方如何协助南非政府从武汉撤侨问题，林大使表示，我们对南非在华公民及其远在非洲家人的焦虑和担忧情绪以及南非政府因此做出从武汉撤回部分人员的决定表示理解，对拉马福萨总统，南非政府、主要政党、媒体和社会各界在抗疫期间给予中国政府和人民充分理解与支持表示高度赞赏。我很自豪地说，截至目前，在华南非公民数千人、其中约3000多名南非留学生，无一个确诊病例。南非也没有出现从中国输入的确诊病例。这是中国政府和人民对南非和非洲作出的巨大贡献和牺牲。考虑到国际疫情的传播风险，我们仍然认为，外国人此时留在中国仍然是最安全、最明智、最划算的正确选择。

林大使说，中国大使馆已成立由本人牵头的撤侨工作小组，与南方外交部、卫生部等部门保持着密切高效对接，愿为南非撤侨提供力所能及的必要协助，并愿积极支持南非政府加强疫情防控，做好病毒输入南非的防控和处置。

针对南非发现首例新冠肺炎确诊病例及中南如何加强合作共同应对问题，林大使表示，新冠病毒已在全球范围快速蔓延，南非是非洲重要门户和航空枢纽，与世界联系和人员往来密切，目前发现个别输入性确诊病例很正常。我们已有应对新冠肺炎疫情的方案，对南非的医疗设施、快速反应机制、专业精神和科学应对能力有信心。即使未来出现个别少量疫情，相信南非完全有能力处置，当地民众不必恐慌。中国疫情防控有效实践和成功经验表明，新冠病毒总体可防可控可治，关键是要早发现、早确认、早隔离、早治疗。中国愿同南非分享疫情防控经验，加强交流与合作。

针对疫情可能导致南华侨华人受到歧视，林大使介绍了中国使馆、中资机构以及华人华侨防止疫情从中国输入南非的严格举措，强调在南非的中国人都是健康的，大家完全可以放心。新冠肺炎疫情防控是人与自然的全球之战，需要国际社会携手应对，而不是用偏见、歧视和人为筑起隔阂藩篱。

林大使还就疫情对中国和全球经济以及中南经贸合作影响，中国全国人大常委会审议通过《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》，个别非洲媒体炒作近日《外国人永久居留管理条例》征求意见稿引发部分中国网民歧视黑人言行等问题回答了提问。

记者会持续了三个小时，与会媒体全程认真聆听并与林大使积极互动，盛赞记者会非常及时，数据详实，信息量大，中国积极有效抗疫举措和经验，为南非抗击疫情提供了信心和力量；使馆播放的视频节目，以贴近生活的温情小故事生动展示了中国人民顽强不屈、众志成城的民族精神和体制优势，值得南非反思和学习借鉴。不少媒体以视频短片作为背景制作节目，并现场发推展示我馆疫情数据表格。

会后，林大使还分别接受了eNCA和Newzroom Afrika电视台直播连线采访以及每日独行者网站、新华社、凤凰卫视等媒体专访。

记者会当天，eNCA、Newzroom Africa、Jacaranda FM、新闻24小时、独立传媒网站等媒体以“中国已有效控制新冠肺炎疫情”“疫情正在世界范围快速传播蔓延”“没有国家可以独善其身”“中国已做好准备随时支持南非”“没有证据显示新冠病毒来源中国”“中国大使称新冠病毒并非‘中国制造’”等为题，对记者会进行报道和评论，认为中国即将赢得疫情防控战的胜利，并愿积极与南非分享经验，提供协助，共同应对疫情。

(责编：刘叶婷、杨牧)