“中国军医的医疗水平像坦赞铁路一样可靠”

图5：2020年3月5日，坦桑尼亚指挥长来看望慰问手术后的患者（黄世峰 摄）_副本

人民网贝鲁特3月8日电 黎巴嫩当地时间3月4日，中国第十八批赴黎巴嫩维和医疗分队成功为一名坦桑尼亚维和军人实施了手术，根治了十余年来引起他腹部疼痛的疾病。截至3月8日，患者术后恢复十分良好。

患者哈吉（Hajj）所在的坦桑尼亚营区在联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）西部，常规应在联黎医院（西区医院）就诊。他经常不规律性腹痛已经有十余年，先后在多家医院诊疗，始终解决不了他时常腹痛问题。数天前，他慕名来东区的中国医院就诊，经外科施德昆主任检查诊断为腹白线疝，需手术才能根治引起他经常腹痛的病因。

经过相关检查后，患者在全身麻醉下接受了腹白线疝根治术，手术十分成功。在第二天的查房中，当哈吉听说再也不会因这病引起腹痛时，脸上露出会心的微笑。

坦桑尼亚维和部队指挥长哈耶斯（Hayeshi）说: “谢谢中国医院！谢谢中国军医！你们成功解决了哈吉十多年来不明原因的腹痛。中国军医的医疗技术水平就像坦赞铁路一样坚固可靠。中国和坦桑尼亚的友谊永远如兄弟一般！”

据了解，腹白线疝属于一种先天性疾病，有时会误诊为腹壁脂肪瘤等其他疾病。手术是治愈的唯一有效方法。（李潇、黄世峰）

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