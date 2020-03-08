不久前，在浙江舟山召开的“探索历史故事的新时代价值”研讨会上，专家学者们不时提到舟山普陀区渔民营救日本“春日丸”号船员生命的历史故事，让我回想起12年前收到的一封日本来信。那是“春日丸”号船长的第八代后裔佐藤亮辅寄来的知识产权委托书，同意将“春日丸”号船模和气仙沼市—舟山市友好纪念碑的形象用于制作纪念章，促进两国民间友好世代流传。

1752年，日本气仙沼市“春日丸”号商船在旅途中突遇风暴，幸得舟山渔民出手相救，写就了中日民间友好交往的一段佳话。“春日丸”号船长的第八代后裔佐藤亮辅，自1993年起先后5次访问舟山，续写着两国民间交流的友谊故事。

日本商船获救

1752年11月，日本气仙沼市大型商船“春日丸”号满载着卷烟、海带、鱼虾等货物，从气仙沼起锚扬帆驶往千叶县铫子港。不料途中突遇风暴，船上动力系统严重受损导致无法继续航行。船长及其12名船员在海上漂泊了4个月之久，眼看船上水尽粮绝，船员们心灰意冷。

忽然间，远方出现了一座中国的秀丽岛屿——桃花岛，“春日丸”号商船慢慢地随风漂向桃花岛塔湾，船员们拼尽最后一丝力气呼救。听到微弱的呼救声，淳朴的桃花岛龙头坑村（今塔湾村）渔民立即推舟入海，以最快的速度向“春日丸”号靠拢，迅速将奄奄一息的13名日本船员营救上岸，并安置在离沙滩不远的白雀寺内休养。

龙头坑渔民勇救日本遇险船员的消息很快传遍了整个桃花岛。附近的村民们纷纷伸出援手，热情款待落难的远方客人，使他们在异国他乡感受了家一样的温暖，船员们从心底里感激桃花岛渔民的救命之恩。

次年3月，船员们怀揣着定海知县致日本政府的官函回国。临行前，船员们身穿和服，眼含热泪，表示永远不会忘记中国人民的救助，日后定要报答救命之恩。回到日本后，船员们对桃花岛渔民的救命之恩铭记于心，立志报答，但都无缘在自己的有生之年了却这个心愿，有的还在临终前立下遗嘱，嘱托儿女们千万别忘记中国人民的恩情。

感激之情历经几代

1992年5月，舟山市市长率领渔业代表团到日本气仙沼市考察。当地几十名男女老少异口同声地说：“谢谢救命之恩！”人群中有一位日本水产企业家名叫佐藤亮辅，他是当年“春日丸”号船长的第八代后裔，他拿出一本记载其先祖与舟山人民生死之情的文史资料集《“春日丸”漂流记》，表示要完成祖先夙愿。

当年9月，舟山市及桃花镇友好代表团访问日本，并拜访了佐藤亮辅一家。佐藤亮辅拿出当年“春日丸”号的遗留物：一只竹篮、一把扇子、一只碗……这些物品用布包着，保存完好。他说：“这些遗物总令我想起祖先与舟山人民的情谊。”佐藤还小心翼翼地拿出一只装满沙子的小瓶，激动地解释道：“这是舟山桃花岛千步沙滩的沙子，我的祖先就是踏着这些沙子走向新生的，我要永远保存下去。”

1993年1月，舟山市人民对外友好协会正式向佐藤亮辅发出邀请函。为了带给舟山人民一份真挚的礼物，佐藤亮辅特地请日本著名巧手能人仿照当年祖先遇难的“春日丸”号古帆船，制作了一艘月牙形古舟模型，赠予舟山市。现在，这座模型作为中日民间友好的见证陈列于舟山博物馆，向更多人讲述这段历史。

当佐藤亮辅踏上祖先当年获救的地点——桃花岛时，他难以抑制胸中的感激之情，不断地向欢迎他的桃花岛居民鞠躬、道谢。他说：“从我懂事起，长辈就一次次叮嘱，一定要去中国报恩。这是几代人一直传下来的心愿，今天能在自己这一代实现，实在是人生之幸。”

1995年11月，气仙沼市—舟山市友好纪念碑正式揭碑。黑色的石碑上用中日双语图文并茂地讲述了1752年的那一段动人故事。在舟山市定海公园举行的揭碑仪式上，气仙沼市市长小野寺信雄深情地说：“我相信两市人民的友谊会长久地保持下去。”

友好情谊世代相传

2002年10月，佐藤亮辅的妻子偕女儿专程赴桃花岛看望曾经去过日本的水产研修生，并走访了白雀寺、千步沙滩等祖先们所到之处，向孩子们讲述过去的故事，将中日民间的友好情谊传递到下一代人手中。

2007年9月，应气仙沼市和佐藤亮辅邀请， 舟山民间友好代表团访问日本。佐藤先生邀请代表团成员到家里做客。他拿出一本发黄的家谱，上面用毛笔记载着世代流传的“春日丸”号的故事，他一页一页翻着给大家详细介绍，脸上时而深沉，时而喜悦。突然，他起身拿来几块鹅卵石，高兴地说：“这是专门从桃花岛东海大沙滩上捡来的，每当我看见这些鹅卵石，就会想起我们的祖先在海上遇难被桃花岛渔民救起的情景。因此，我也把这些鹅卵石当成前辈们获救生还地的见证物，用来作永久纪念。”

启程回国前，佐藤亮辅的儿子佐藤俊辅前来送行。当大家互相握手道别时，这位“春日丸”号船长第九代后裔紧紧握着中方代表团团长的手久久不肯放开，眼睛里充满着感谢之情。

至今，我仍保留着佐藤先生当年寄来的知识产权委托书，这份中日两国人民友好情谊的珍贵史料。

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《 人民日报 》（ 2020年03月08日 07 版）

(责编：李枫、岳弘彬)