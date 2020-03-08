患难见真情 共同抗疫情

自新冠肺炎疫情发生以来，篷布成为重要防疫物资之一。位于青岛西海岸新区隐珠街道的韩资企业青岛新光成篷布有限公司已满员复工。图为日前在该公司的制纱车间里，工人正在赶制出口美国的篷布。

人民视觉

感激中国的不懈努力

安德鲁·弗雷斯特

在应对新冠肺炎疫情中，中国不仅对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责，展现了大国担当，世界应该感谢中国作出的巨大贡献。

中国政府当机立断，采取严格有效的隔离措施。中国人民尤其是湖北、武汉人民，作出巨大牺牲，经受住严峻考验，也赢得了全世界的尊重和认可。

目前，澳大利亚福特斯克金属集团的很多员工还在中国。我一直关注着中国新冠肺炎疫情防控的进展，并感激中国的不懈努力。最近一段时间以来，中国新增确诊病例一直在减少，在武汉尤为明显，我们深感欣慰。作为中国人民的老朋友，我的心与中国同在。

快速传播的病毒是全人类的敌人。福特斯克金属集团为将武钢体育中心改造成方舱医院提供了100万澳元（约合461万元人民币）的资金援助。我和夫人创立的全球公益组织——明德路基金会也捐赠了医用防护服。为了表达对中国和澳大利亚华侨华人的支持，我们到澳大利亚的中餐馆里用餐，向华侨华人表示友好；我们录制多个视频，发自内心地为中国抗击疫情加油鼓劲，这些视频被“人民日报国际”等多个中国社交媒体账号广泛传播。

中国政府采取了一系列措施降低疫情对经济的影响。随着越来越多的企业复工复产，相信受到疫情影响的供应链将很快恢复正常，中国经济将实现稳步增长，我对澳中经济合作的前景保持乐观。

现在是展示我们团结的时候。在这个艰难时刻，让我们相互帮助，共渡难关。我们将一如既往地支持中国。

（作者为澳大利亚福特斯克金属集团总裁，本报驻澳大利亚记者陈效卫采访整理）

“我对中国经济充满信心”

——访埃及前驻华大使马哈穆德·阿莱姆

本报驻埃及记者 景 玥

“中国政府和人民有能力应对任何挑战。”埃及前驻华大使马哈穆德·阿莱姆日前在接受本报记者采访时说。

阿莱姆2005年至2009年间任埃及驻华大使。2008年汶川地震时，中国政府和中国人民的救灾努力给他留下深刻印象。“调度有条不紊，救援高效有序，充分展现了中国特色社会主义制度优势，令人敬佩。”

在面对灾难和挑战时，中国人民表现出的万众一心、众志成城的凝聚力，自强不息、勇往直前的坚韧性，让阿莱姆感动不已。“在抗击新冠肺炎疫情的行动中，我再一次看到了中华民族的伟大与坚强。我坚信，有中国政府的正确领导、中国人民的团结努力以及先进的医学攻关能力，中国一定能打赢这场战役。”阿莱姆表示。

阿莱姆指出，病毒是全人类共同的挑战。“国际社会现在亟须团结一致，积极开展国际合作。因为我们命运与共，携手合作才能战胜疫情。”

阿莱姆说：“我很欣赏中国‘和’的价值理念。和谐是万物生生不息、繁荣发展的内在条件。没有和谐，何谈发展？”阿莱姆表示，疫情会给中国经济带来一些短期负面影响，但从长远来看，中国经济基础坚实，韧性极强，中国政府又有长期规划，长期向好的大趋势不会改变，“我对中国经济充满信心”。

（本报开罗电）

疫情是暂时的，未来充满希望

弗兰克·雷克萨奇

中国抗击新冠肺炎疫情的战役令人关注。我从媒体上看到中国各地医护人员奔赴一线、全力救助患者的报道，十分感动。中国采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，中国人民不惧困难，齐心协力共克时艰。中国不仅维护着本国人民的生命安全和身体健康，也为世界公共卫生事业作出了突出贡献。

我过去常驻上海，全家人在中国前后居住了17年。我们喜欢中国人民，也热爱中国文化。我见证了2003年中国抗击非典疫情，中国社会团结一致，最终获得了胜利。我们全家都对中国取得这次新冠肺炎疫情防控阻击战的胜利充满信心。我和家人经常讨论，希望能为中国疫情防控做点什么。

我给两个孩子起了中文名字，儿子叫李小龙，女儿叫李小凤。现在他们都长大了，中文都讲得很流利。在与中国朋友的联系中，我们感到，他们面对疫情时充满乐观和信心，正想方设法渡过难关，例如通过网络视频在线学习课程等。疫情是暂时的，未来充满希望，我对此深信不疑。

这次疫情会让中国人民更加紧密团结，进而变得更加强大。中国经济富有韧性，不少企业已经复工复产，中国经济的发展前景可期。同时，中国的疫情防控经验也值得国际社会借鉴。

在疫情防控的关键时期，我想对中国朋友说，十分感谢你们为世界其他国家和地区抗击疫情作出的贡献。

（作者为美国联合办公空间公司亚太区前副总裁，本报驻美国记者王如君采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年03月08日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)