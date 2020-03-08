“克服新冠肺炎疫情影响，凝心聚力打赢脱贫攻坚战，确保如期完成脱贫攻坚目标任务，确保全面建成小康社会。”3月6日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京出席决战决胜脱贫攻坚座谈会并发表重要讲话，对如期完成脱贫攻坚目标任务做出再动员再部署。

接受本报记者采访的国际人士认为，新冠肺炎疫情虽然带来了新的挑战，但中国承诺将以更大决心、更强力度推进脱贫攻坚，充分彰显了中国政治制度的优势，相信中国将如期实现到2020年现行标准下农村贫困人口全部脱贫等目标任务，推动人类共同的发展事业不断进步。

“将是对人类减贫事业了不起的贡献”

“虽然中国正在全力应对新冠肺炎疫情，给脱贫攻坚带来新的压力，但是通过此次脱贫攻坚座谈会，人们看到，习近平主席和中国政府将履行承诺，有针对性地出台帮扶措施，巩固脱贫成果。相信中国一定能够克服困难，如期实现脱贫攻坚的既定目标。”比利时赛百思中欧商务咨询公司首席执行官弗雷德里克·巴尔丹近年来多次前往中国，并到访过湖南等省份的偏远山区，他说：“中国近年来脱贫攻坚取得了巨大成就，今年如期实现脱贫攻坚目标，将是对人类减贫事业了不起的贡献。”

柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒表示，当前新冠肺炎疫情仍然在中国和世界各地肆虐，但是中国共产党并未放弃2020年现行标准下农村贫困人口全部脱贫等目标任务，这是中国共产党和中国政府决心的体现，也是中国人民对自身发展道路信心的体现。谢莫尼勒曾多次到中国考察减贫，他认为，中国共产党的基层干部对党中央的决策部署落实积极、具体，这得益于中国共产党内部的凝聚力、执行力，也得益于中国高效的政治体制，“从2012年到2019年年底，短短7年多的时间，中国有9000多万贫困人口实现脱贫，世界上没有另外一个国家能做到这一点。许多国家特别是发展中国家都在研究学习中国的减贫经验，柬埔寨也是一样”。

巴西瓦加斯基金会巴中研究中心负责人埃万德罗·卡瓦略认为，从中国对脱贫攻坚的重视可以看出，中国追求的发展不仅仅是国内生产总值的快速增长，而是将发展与减贫紧密联系，着力增进民生福祉。在这一点上，中国是世界各国特别是广大发展中国家的榜样。近年来，中国的脱贫攻坚取得决定性进展，目标任务接近完成，证明中国制度和治理模式具有优越性。

“成功源于中国所具有的制度优势”

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩表示，对于中国来说，减少贫困一直是实现发展和现代化的一个优先事项。习近平主席提出的精准扶贫理念，已经成为当前中国脱贫攻坚的一项关键战略。习近平主席在扶贫工作上展现的领导力，为中国实现脱贫攻坚目标增添了动力。未来的历史学家会把中国史无前例的扶贫行动记录为世界历史上对改善人类生存条件的最大贡献。

库恩认为，新冠肺炎疫情会对中国的脱贫攻坚产生一些影响，但这种影响是短期的。在面对疫情挑战的情况下，中国继续推进脱贫攻坚，尤其是对农村地区面临的产业困难加大扶持力度。库恩曾在中国最贫困的县里生活了数周，这让他真正了解了中国精准扶贫是如何运作的。令他深感惊讶的是，中国每一个贫困家庭都有相应档案，且定期更新。大量年轻的党员干部专门从事对贫困家庭的帮扶工作，在贫困农村长期生活。在政策的具体实施过程中，中国扶贫成功的关键是中国共产党能够充分调动组织力量，大量基层党员贴近贫困人口开展工作。

巴基斯坦执政党正义运动党中央新闻书记艾哈迈德·贾瓦德表示：“过去几十年来，中国所取得的脱贫成就令世界瞩目，也为巴基斯坦提供了有益的减贫经验。这几年，我曾多次到中国考察减贫工作。我认为，中国脱贫攻坚的成功源于中国所具有的制度优势——能够将全社会中不同领域、不同阶层的人广泛动员和团结起来，为国家发展的正确方向而共同努力。在中国与世界的互动过程中，包括巴基斯坦在内的广大发展中国家将从中国的扶贫和发展经验中受益匪浅。这将推动人类共同的发展事业不断进步。”

巴西里约热内卢州立大学国际关系学教授毛里西奥·桑托罗表示，当前，中国正在与新冠肺炎疫情作斗争。虽然疫情对中国经济造成短期影响，但中国高效的社会治理能力也在疫情防控中得到体现，相信中国将如期实现全面脱贫的目标，打赢脱贫攻坚战。

“中国减贫经验为世界带来福祉”

毛里塔尼亚农村发展部秘书长布赫·阿海麦都去年9月赴宁夏考察，对中国的减贫实践有亲身体会。他表示，非洲大陆是发展中国家最多的地区之一，很多非洲国家正在探索经济发展和产业转型的路径，为贫困人口寻找出路。“中国切实有效的举措让数亿人摆脱贫困，中国的减贫经验为世界带来福祉，更是非洲国家所需要的”，作为最大的发展中国家，中国曾经有着和非洲国家相似的过去，如今成为世界第二大经济体，非洲国家可以从中国发展的故事里找到适合自身国情的经验。

阿海麦都说，中国的先进技术和经验为非洲国家打开了一扇脱贫致富和产业振兴的大门。目前，中国在毛里塔尼亚建立了非洲唯一的畜牧业技术示范中心，计划在3年内为该国培训1200人次的各类人才。在阿海麦都看来，中国“授人以渔”的帮助为当地可持续发展注入了动力，“欢迎来自中国的专家和技术，中国的支持和经验借鉴可以支撑起我们国家繁荣的未来”。

日本国际贸易投资研究所首席经济学家江原规由表示，中国特色社会主义制度让人们有充分的理由相信中国一定能在2020年打赢脱贫攻坚战。作为最大的发展中国家，中国如期实现全面脱贫，对广大发展中国家来说是一个巨大鼓舞。中国与广大发展中国家分享自己的精准扶贫等经验，有助于发展中国家更快更好地摆脱贫困，有力推动实现联合国2030年可持续发展议程目标。

巴尔丹认为，中国如期实现脱贫攻坚目标，不仅是对国际减贫事业无可替代的贡献，也将进一步拓展中国的市场消费空间，增加对产品和服务的进口，这对世界各国都是利好，可以为其他国家企业提供更多发展机会。

（本报布鲁塞尔、曼谷、里约热内卢、华盛顿、伊斯兰堡、约翰内斯堡、东京3月7日电 记者张朋辉、赵益普、张远南、李晓骁、胡泽曦、丁雪真、吕强、刘军国）

《 人民日报 》（ 2020年03月08日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)