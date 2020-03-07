至尊公主号确诊21名新冠病毒肺炎患者

图为停泊在旧金山外海的至尊公主号尚未允许靠岸

人民网旧金山3月6日电（记者 邓圩）当地时间3月6日周五，美国副总统彭斯宣布，4号就停泊在旧金山雷奇蒙外海的“至尊公主”邮轮上确诊21名新冠病毒阳性患者。目前该邮轮仍未被允许靠岸。

据悉检测套件通过直升机送抵船上，共有46人接受了新冠病毒检测，其中21人新冠病毒检测呈阳性，24人呈阴性，1人检测待完成。在感染的21人中，19人为工作人员，2人为乘客。船上乘客加上船员共约3500人。

彭斯表示，本周末将采取措施，将“至尊公主”停靠在一个非商业码头，陆续让3500名船上人员接受新冠病毒检测。

中国驻旧金山领馆通报记者，“至尊公主”号上目前有11名中国籍工作人员。中国驻旧金山领馆已经跟他们取得了联系，提醒他们注意加强个人防护。目前他们健康状况稳定，而乘客中是否有中国籍游客正在进一步核实中。中国驻旧金山领馆高度重视中国公民的安全与健康，将根据疫情情况和当地有关规定，向船上中国公民提供领事保护与协助。

当地时间本周三晚上，加州州长纽森表示，在评估出风险之前不允许该船靠岸。今天的消息说政府正对“至尊公主”号乘客进行评估，但尚未允许邮轮靠岸。至尊公主号邮轮公司位于旧金山市区渔人码头27号码头。

彭斯说，我们知道，这趟邮轮分了两趟，在第一趟中，已经有人被感染，而目前船上的是第二批上来的。并形容局面“very very difficult.”

3月4日一名新冠肺炎患者，在北加州的Placer county死亡，在追溯其接触史的时候，发现他在2月11日到21日搭乘旧金山-墨西哥-旧金山的至尊公主号邮轮。同船的游客大部分居住在加州。目前未被允许靠岸的至尊公主号实际上是开启第二程旧金山一夏威夷中途被追回。

追踪显示北加州目前已确诊的病例中有6人与死亡的老人同一时间在同一邮轮。其中还包括一例老人居住在Sunnyvale，他没有做新冠肺炎检测，在昨晚死亡，高度疑似新冠肺炎。与他密切接触，实施CPR的警员，共7人现在均被隔离。

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