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综合消息：又有4国首现新冠肺炎病例

2020年03月07日09:56  来源：新华网
 

　　新华社北京3月6日电 综合新华社驻外记者报道：6日，喀麦隆、不丹、塞尔维亚、斯洛伐克首次报告新冠肺炎确诊病例。澳大利亚一所学校因疫情暂时关闭。新加坡、新西兰、罗马尼亚、菲律宾等国确诊病例也出现不同程度增加。

　　喀麦隆公共卫生部6日说，该国已确诊首例新冠肺炎病例，患者是一名法国人，目前正在首都雅温得一家医院隔离治疗。由此，喀麦隆成为继尼日利亚、塞内加尔、南非之后，第四个报告发现新冠肺炎病例的撒哈拉以南非洲国家。

　　不丹首相洛塔·策林6日上午宣布，该国确诊首例新冠肺炎病例。根据不丹卫生部公布的消息，患者是一名美国游客，3月2日从印度飞抵不丹，之后曾到过不丹首都廷布、帕罗、普那卡三个地区。不丹政府已宣布这三个地区进入紧急状态，学校、政府部门和私营机构一律关闭，为期3周。

　　塞尔维亚卫生部6日发布消息说，该国首名新冠肺炎确诊患者是一名43岁男子，近期曾前往匈牙利探亲，返回塞尔维亚后出现症状并于6日确诊。

　　斯洛伐克总理彼得·佩列格里尼6日召开新闻发布会，确认该国出现首例新冠肺炎病例。患者的儿子在意大利威尼斯，他是否被儿子传染还在调查中。

　　新加坡卫生部6日发布公告称，新加坡当天新增新冠肺炎确诊病例13例，累计确诊130例。

　　澳大利亚卫生部门6日说，该国新冠肺炎确诊病例已升至61例，新南威尔士州一所中学当天因一名学生被确诊感染而暂时关闭，成为该国第一所因疫情关闭的学校。

　　新西兰卫生部6日宣布，新西兰已出现第四例新冠肺炎确诊病例，该男子曾于2月28日在奥克兰出席了一场大型音乐会。不过，新西兰总理杰辛达·阿德恩对此表示，暂时仍不会考虑限制聚集性活动。

　　此外，埃及、罗马尼亚、菲律宾、印度尼西亚6日发布的官方数据显示，这些国家累计确诊病例分别增至15例、7例、5例和4例。

(责编：于洋、杨牧)
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