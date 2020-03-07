美国新冠病例总数达324例 政府应对迟缓遭媒体抨击

人民网华盛顿3月6日电 ( 记者 张梦旭) 根据美国疾病控制与预防中心以及各州公共卫生部门的统计,截至美东时间6日晚7时,全美共出现新冠肺炎确诊病例324例,死亡病例14例,治愈病例10例。其中，6日新增确诊病例85例。

在加州旧金山附近停靠、正在进行检疫隔离的“至尊公主号”的邮轮，6日有21人被确诊感染新冠肺炎，其中船员19人，乘客2人。但是，目前仅对邮轮上的46人进行了检测。该邮轮共有船员和乘客3500人，现在都被禁止下船。最终该邮轮将有多少确诊病例还是个未知数。

目前，全美共有25个州出现确诊病例，其中华盛顿州80例，加利福尼亚州62例，纽约州44例。先后有华盛顿州、佛罗里达州、加利福尼亚州和马里兰州宣布进入紧急状态。美国总统特朗普6日签署了总额83亿美元的应对新冠病毒紧急拨款法案。

但是，美国政府应对疫情迟缓遭到了媒体的抨击。纽约市卫生官员6日给联邦政府写信，呼吁向该市发放更多的测试盒。截至6日中午，纽约市仅对100人进行了检测。“测试能力不足，阻碍了纽约市应对疫情的努力。纽约市的感染者在很大程度上还没有被发现。”该市卫生官员说。

特朗普4日万在接受福克斯新闻网采访时说：“很多人会得这种病，症状都很轻微。他们很快会康复，甚至不用看医生。甚至不用给医生打电话。”特朗普表示，可能有成千上万的人待在家里就能好转，甚至出去上班也能好转。特朗普5日再次表示，美国经济依然强劲，海外旅行受到的限制可能会提振国内旅行，这让他很高兴。

但是《华尔街日报》指出，白宫传达的信息要么不准确，要么与其他官员的说法相左，这让政府的对外沟通显得模糊不清。美国疾病控制与预防中心建议感染了新冠病毒的轻症患者限制除就医之外的其他外出活动，不要上班，不要上学，也不要前往公共场所。

华盛顿智库战略与国际问题研究中心的全球卫生政策中心主任莫里森说，从某种程度上说，特朗普的言论并不一致。 “白宫现在应该以公共卫生科学为基础，传达连贯一致的信息，还要告诉公众我们知道什么，不知道什么，未来还会发生什么。”约翰斯霍普金斯健康安全中心高级学者沃森说，当政府发出的信号自相矛盾，可信度就可能降低。

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