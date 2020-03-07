中华全国新闻工作者协会关于美国国务院变相驱逐中国媒体驻美记者的声明

新华社北京3月6日电 近日，美国国务院基于冷战思维和意识形态偏见，以莫须有的理由出台系列针对中国媒体驻美机构的歧视性措施。当地时间2月18日，将新华社、中国国际电视台（CGTN）、中国国际广播电台、中国日报和人民日报海外版美国发行机构作为“外国使团”列管；3月2日，又宣布自3月13日起，对列管的5家媒体中国籍员工数量采取限制措施，变相驱逐中国媒体记者。美方这些举动，严重侵犯了中国新闻工作者正常合法的海外新闻报道权益，严重损害了中国媒体和中国新闻工作者的声誉，严重干扰了中国媒体机构海外正常运转和中国新闻工作者的海外正常工作。

美国一贯标榜“新闻自由”，却对中国新闻工作者的合法权益粗暴侵犯，对中国媒体的正常采访活动横加阻挠，暴露出美方所谓“新闻自由”的虚伪性，是赤裸裸的“双重标准”和霸权欺凌。中华全国新闻工作者协会对美方错误做法表示强烈谴责和坚决反对，对美方此举将会造成的不良后果表示严重担忧，对中国媒体驻美机构所属新闻工作者的正当权益受损表示严重关切。

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。媒体是各国人民加强沟通、增进理解的重要渠道。长期以来，中国媒体驻美机构和记者严格遵守美国法律法规，秉持客观、公正、真实、准确的原则开展新闻报道，在增进中美人民沟通了解、推进中美战略互信、推动两国各领域交流合作等方面发挥了积极的作用。长期以来，中国尊重和保障各国媒体在中国依法开展正常的采访报道活动，从未对美国媒体在华机构和人员数量做出限制，美方所谓的“不平衡”“不对等”是赤裸裸的谎言。

中华全国新闻工作者协会郑重呼吁美方摒弃冷战思维和基于意识形态偏见的政治打压，立即停止对中国媒体驻美机构的歧视性限制，立即停止对中国媒体驻美机构正常运转的粗暴干扰，立即停止对中国新闻工作者合法权益的无理侵犯，立即采取措施纠正对中国媒体贴歧视性标签、限制中国记者数量、对中国驻美记者设置签证障碍等错误做法，保障中国媒体驻美新闻工作者的合法权益。

中华全国新闻工作者协会将继续为各国媒体人员在中国依法开展正常工作提供便利，推动各国媒体为促进国际交流与合作、构建人类命运共同体发挥积极作用。

《 人民日报 》（ 2020年03月07日 03 版）

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