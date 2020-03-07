强烈谴责和坚决反对美国国务院变相驱逐中国媒体驻美记者

新华社北京3月6日电 中华全国新闻工作者协会6日针对近日美国国务院变相驱逐中国媒体驻美记者的举动发表声明，对美方错误做法表示强烈谴责和坚决反对，对美方此举将会造成的不良后果表示严重担忧，对中国媒体驻美机构所属新闻工作者的正当权益受损表示严重关切。

声明指出，近日，美国国务院基于冷战思维和意识形态偏见，以莫须有的理由出台系列针对中国媒体驻美机构的歧视性措施。美方这些举动，严重侵犯了中国新闻工作者正常合法的海外新闻报道权益，严重损害了中国媒体和中国新闻工作者的声誉，严重干扰了中国媒体机构海外正常运转和中国新闻工作者的海外正常工作。

声明称，媒体是各国人民加强沟通、增进理解的重要渠道。中华全国新闻工作者协会郑重呼吁美方摒弃冷战思维和基于意识形态偏见的政治打压，立即停止对中国媒体驻美机构的歧视性限制，立即停止对中国媒体驻美机构正常运转的粗暴干扰，立即停止对中国新闻工作者合法权益的无理侵犯，立即采取措施纠正对中国媒体贴歧视性标签、限制中国记者数量、对中国驻美记者设置签证障碍等错误做法，保障中国媒体驻美新闻工作者的合法权益。

声明强调，中华全国新闻工作者协会将继续为各国媒体人员在中国依法开展正常工作提供便利，推动各国媒体为促进国际交流与合作、构建人类命运共同体发挥积极作用。

《 人民日报 》（ 2020年03月07日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)