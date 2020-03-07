《2020年爱德曼全球信任度调查报告》发布

日前，全球知名公关咨询公司爱德曼国际公关公司和欧洲国际政治经济研究中心在比利时布鲁塞尔合作举办“布鲁塞尔信任峰会2020”。200多名与会者共同讨论公共机构如何获得民众信任、增进互信，并对中国政府赢得中国人民高度信任表示赞赏。

爱德曼国际公关公司在会上发布了《2020年爱德曼全球信任度调查报告》。该报告已连续20年发布，调查涉及全球28个国家和地区的超过3.4万名受访者。受访者被要求对本国（地区）政府、企业、媒体和非政府组织四类公共机构的信任度作出评价。报告显示，中国人民对中国各领域发展的信心不断增强，中国的信任度综合指数同比增长3个百分点，以82%的成绩连续第三年位居世界各主要经济体首位，而全球平均指数仅为54%。

爱德曼国际公关公司常务董事路易丝·特纳在发言中强调，民众对政府的信任是基于政府在国家安全、基础设施建设、维护治安、保护公民权益、规范新兴技术、社会救济服务、与企业间合作等方面的表现。中国政府赢得了人民的高度信任，信任指数远高于世界平均水平。在抗击新冠肺炎疫情期间，中国人民对中国政府举措的支持和配合再次证明了报告的结论。

比利时赛百思中欧商务咨询公司首席执行官弗雷德里克·巴尔丹告诉本报记者，中国人民积极支持和配合政府应对疫情的措施，体现出他们对政府充满信心。面对疫情，中国政府采取了及时高效的防控措施，显示出强大的危机应对能力，派出一批批医护人员驰援抗疫一线，给老百姓吃下“定心丸”。巴尔丹说，中国拥有快速增长的庞大市场，很多公司正在成为全球领先的创新公司，中国经济发展前景光明。

报告显示，不少国家正面临信任危机。56%的受访者认为，当前的资本主义模式对世界的影响是弊大于利，西方民众普遍对经济前景和未来发展感到悲观。半数以上受访者不相信他们将在5年内过上更好的生活，这一趋势在发达国家尤为明显。丹麦前首相施密特在发言中认为，这与西方国家政府在解决气候变化、恐怖主义、贸易、跨国犯罪等全球性问题上的能力不足有关，西方国家亟须采取措施重建民众对政府的信任。

欧洲企业组织协会副总干事路易莎·桑托斯表示，当今世界充满不确定性，面临着信任危机，经济上表现为国际贸易关系紧张，多边贸易体制受到挑战。世界期待欧洲、中国、美国携手加强合作，继续扩大开放，增进经济互信。

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2020年03月07日 03 版）

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