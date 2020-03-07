外国政党领导人积极评价中国同世界分享疫情防控经验

本报北京3月6日电 近日，一些外国政党领导人致电致函中共中央对外联络部，积极评价中国国内疫情防控取得的新进展，高度赞赏中国主动同世界分享经验，为其他国家抗击疫情作出了重要贡献。

挪威共产党主席埃文森和国际书记雅各布森联名表示，中国共产党、中国政府和中国人民的抗疫行动为世界各国防控疫情赢得了宝贵时间，也凸显了社会主义国家将人民健康福祉置于首位、集中力量为人民服务的显著优势。中国以开放的态度同世界各国分享疫情防控经验，为国际社会树立了团结协作应对全球挑战的典范，值得各国学习。

也门改革集团总书记阿尼斯表示，中国正在以前所未有的勇气、高度负责的态度和专业高效的举措抗击疫情。中国的努力为全世界人民的生命健康作出了重要贡献。感谢中国对也门在武汉留学生的关心和帮助。

毛里求斯社会主义战斗运动总书记博达表示，在习近平总书记的英明指挥下，中国共产党统筹全局、协调各方，采取了前所未有的防控举措，既抓好国内抗疫部署，又有效防止疫情向国外扩散。我们也高兴地看到，中国正开始有序推动复工复产。

利比里亚民主变革联盟全国主席莫卢表示，疫情给中国和世界带来严峻挑战，但习近平总书记统揽全局、协调各方、镇定自若，增强了我们对中国全面战胜和消除疫情的信心。我们高度赞赏中国人民在抗击疫情中展现出的勇气、团结和坚韧品质。

布隆迪保卫民主力量总书记恩达伊希米耶表示，中国共产党采取有力措施控制疫情向国际蔓延，表现出高度的专业素养。我们愿同全体中国人民团结一致、并肩战斗，共同阻止病毒传播，早日战胜疫情。

塞舌尔联合塞舌尔党领袖梅里顿表示，我们深知中国人民正在经历一段困难时期，但坚信中国遇到的困难只是暂时的。中国必将战胜疫情，造福中国和世界人民。我们珍视同中国共产党和中国人民的深厚友谊和密切合作，愿同中方团结一心、共同抗疫。

巴勒斯坦人民斗争阵线中央委员阿卢什表示，我们坚决反对一些国家将疫情政治化。当前疫情正在全球传播，世界各国只有同心协力，才能打赢这场疫情防控阻击战。我们坚信，疫情不会影响中国经济长期向好的发展态势，中国将继续在全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的道路上阔步前进。

此外，巴基斯坦正义运动党高级副主席阿尔沙德、印度尼西亚专业集团党总主席艾尔朗加和秘书长保卢斯、缅甸克钦邦人民党主席曼南杜嘉、斯里兰卡国家自由阵线党主席威马尔·维拉万萨、伊拉克巴德尔组织副总书记安萨里、刚果（布）刚果劳动党总书记穆萨、博茨瓦纳民主党总书记巴洛皮、巴西共产党副主席索伦蒂诺、阿根廷共和国方案党主席布里奇、智利民族革新党主席德斯博尔德斯等政党领导人也来电来函，赞赏中国同世界共抗疫情，体现了负责任大国的应有担当。

《 人民日报 》（ 2020年03月07日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)