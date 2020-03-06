沙滩踱步 户外探险 陶醉在希腊风光无限的岛屿上

在躺椅上躺下来，放松一下。

穿越一片松树林，到达斯塔夫罗尼基塔湖（Lake Stavronikita）湖岸，一大群鸟栖息于此，就像是一个热闹的广场。

就在希腊东北部的哈尔基迪基（Halkidiki ）半岛这个神圣角落的海边，272英亩的湿地是非洲和欧洲之间的鸟类终点站，有200多种鸟类在那里度过了温暖的冬天。

就是这样，你在这里可以观看到排列得整整齐齐的一群小白鹭、燕鸥、白头鹞和大鸬鹚。还有更多的惊喜，一道褐色的翅膀闪过，那是一只草鹭。

这里的萨尼（Sani）度假村就坐落在弯曲的私人海湾上的一片芬芳的松树林之中，有5家五星级酒店，每家酒店都有独特的风格。有些更适合多成员家庭入住，有些则适合寻求平静角落的夫妻。

你可以在希腊第二大城市塞萨洛尼基（Thessaloniki）以东约45分钟的喀桑德拉（Kassandra）半岛上找到它。

在海湾的尽头，一座中世纪的拜占庭瞭望塔矗立着，跨过海峡，直面奥林匹斯山(Mount Olympus)的山峰。

海湾东端的萨尼俱乐部（Sani Club），有许多房间分布在陡峭的山坡上。但你不需要步行，在白天或晚上的任何时候都可以呼叫配有专职司机的高尔夫球车搭乘。

一定要放松一下，除了在这里躺下休息，你还可以清晨在爱琴海的山坡上进行普拉提运动，到沿海岸步道骑自行车，在切尔西学院踢足球、扬帆，在新建的拉法·纳达尔中心打网球，这里的活动异常丰富。

今年新开设的Bear Grylls生存学院，旨在教授六岁及以上的孩子户外探险的基本知识，提供有关隐蔽和木筏建造的课程。很多爸爸都对此很感兴趣。

在Sani度假村的海边用餐。

前往去年开放的萨尼冒险公园（Sani Adventure Park），就像自己的私人丛林冒险 （Go Ape）巡回赛一样，树间高高地系着绳索。当你拉着一根铁索穿过树枝时，一定会高兴地大声疾呼。

你也可以租用强劲的山地自行车，通过尘土飞扬的小路，向沙滩狂奔。

在时髦的Ozone Teen俱乐部，有吉他演奏会和在海上骑脚踏车活动，这是Sani Green生态计划的一部分，在那里你可以研究海床上的草、凝视飞鱼。

还有一个刺激的动力，那就是在度假村有24家餐厅，每天晚上你都禁不住享用大量的卡路里。

这里全都是烹饪的乐趣，还有经典的希腊特色菜，你得有一个明智的就餐计划。海滩上卡巴纳餐厅的众多菜品都包含在半膳住宿中。

在星空下的沙滩上踱步，坐下来喝一杯冰饮，在这里你会尽情的陶醉其中，确实是值得的幸福时刻。

(责编：燕勐、徐祥丽)