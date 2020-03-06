许宁宁：疫情对中印尼产业链合作影响不大

人民网北京3月6日 （记者李琰）截至目前，印尼国内共有4人确诊感染新冠肺炎。印尼出现疫情，同样牵动着中国民众的心。中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁日前在接受记者采访时表示，印度尼西亚是东盟国家中的最大经济体，中国与印尼经济关系休戚与共，疫情对企业合作带来了一定制约。目前双方工商界正在酝酿疫情消除后如何加快合作。

这段时间以来，随着中国呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势，国内和印尼的一些企业家向中国—东盟商务理事会咨询有关贸易、投资事宜的明显增多。中国—东盟商务理事会是中国与东盟国家对话合作机制之一，

印尼贸易部4日召开2020年度工作会议。会议主题是“加速出口增长和强化国内市场需求，迈向印尼进步”，旨在面对全球受新冠肺炎疫情影响，如何继续加强印尼出口，同时大力发展国内市场潜力。

在谈及疫情对中国与印尼经贸往来影响时，许宁宁表示，这仅是暂时的，一是双方产业互补性强，有增进合作的共同需求；二是双方经贸合作基础稳固，政和商通。

近些年来，印尼基础建设和产业发展需求旺盛。在中国“一带一路”倡议的带动下，一批中国企业、中国资本、中国品牌走进印尼。广泛参与了印尼的经济建设活动，包括小米、OPPO手机等数码产品成为印尼最受欢迎的中国品牌，京东等互联网公司在印尼蓬勃发展。

许宁宁谈到，现在不少中国企业看好印尼实施“工业4.0路线图”和基础设施建设项目带来的新商机。印尼“工业4.0”路线图提出食品饮料、汽车、电子、纺织、化工是优先发展行业。印尼总统佐科曾表示，印尼经济发展的重大举措之一是继续加速建设高速公路、铁路、港口和机场等大型基础设施。

许宁宁认为，印尼对石油和天然气、石化、有机和无机化学品、医药、半导体、电信、医疗设备、机器、机器人、航运、飞机、铁路、电力和基础设施等领域的投资实施优惠政策，有利于中国企业开展投资合作。

2020年是中国和印尼建交70周年，也是中国—东盟数字经济合作年。印尼数字经济发展速度在东盟国家名列前茅，与中国企业合作已展现良好势头。

许宁宁谈到，双方工商界酝酿消除疫情后如何加快合作，正反映了多年来两国经济的融合发展。近来，印尼食品协会、鞋业协会等与中国—东盟商务理事会联系，望双方产业链、供应链不受疫情影响，因为中国产品具有性价比的优势。

许宁宁建议，在当前疫情期，双方企业应及时主动制定经营应对策略，从长计议维系好经营合作伙伴关系，创新出在防疫中发展经贸合作的经营之道。

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