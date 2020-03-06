驻尼日利亚大使：疫情对中国经济的影响是短暂、可控的

人民网阿布贾3月6日电（记者 姜宣）5日，尼日利亚《每日信报》、《人民报》、《领航报》、《高级时报》等主流媒体发表驻尼日利亚大使周平剑题为《疫情对中国经济的影响是短暂、可控的》署名文章。《领导者报》、《太阳报》4日发表该文。全文如下：

今年是中非合作论坛成立20周年。20年来，论坛成为中非开展集体对话的重要平台和务实合作的有效机制，在国际对非合作中保持引领地位。论坛成果经多年积累，遍及非洲各地。2018年论坛北京峰会取得巨大成功，中非领导人一致决定构建更加紧密的中非命运共同体，明确了共同努力的大方向。

中尼两国1971年建交特别是2005年建立战略伙伴关系以来，全方位、宽领域、高水平的合作走在中非合作前列。近年来，在两国领导人亲自关心和战略引领下，双方政治互信显著增强，互利合作成果丰硕，中尼关系正处于历史上最好时期，面临新的发展机遇。2019年，双边贸易额192.7亿美元，是建交之初的1900倍，比上年增长26.3%，在中国前40大贸易伙伴中增速排名第一，尼对华出口额增长43.1%。2000年尼对华贸易只占尼对外贸易的1%，近年来中国已成为尼最大贸易伙伴。中尼合作硕果累累，潜力巨大。

这次新冠肺炎疫情是新中国成立以来在中国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。在习近平主席坚强领导下，中方秉持人类命运共同体理念，全力以赴控制疫情，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责。中国政府采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，很多举措远超世卫组织建议和《国际卫生条例》要求。经过艰苦努力，疫情总体上得到控制，防控形势积极向好的态势正在拓展。我们有能力、有信心、有把握既彻底战胜疫情，又完成既定经济社会发展目标任务。

疫情的确给中国经济社会发展带来各种挑战，但这是短暂的、总体可控的。中国经济韧性强劲、活力充沛，不会因疫情而发生逆转，长期向好的趋势也不会改变，支撑中国经济发展的基本要素更不会轻易撼动。

第一，中国经济基础牢固。2019年中国GDP达14.4万亿美元，增长6.1%，明显高于全球经济增速，在1万亿美元以上经济体中位居第一。中国经济对世界经济增长贡献率持续保持在30%左右。中国是全球第一大货物贸易国、最大外汇储备国、最大的旅游市场、第二大外资流入国、130多个国家的主要贸易伙伴；中国是全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家；中国有世界上最大的高铁网络，高铁营业总里程达3.5万公里，占全球高铁里程超过三分之二。

第二，中国发展充满活力。2019年中国人均国内生产总值首次突破1万美元。中国超大规模市场优势明显，拥有超过14亿人口和4亿中等收入群体。内需对经济增长贡献率为89.0%，其中最终消费支出贡献率为57.8%。社会消费品零售总额突破40万亿元人民币，消费对中国经济发展的拉动作用会进一步突显。中国数字经济、网络经济、共享经济等正蓬勃发展，2019年实物商品网零售额同比增长19.5%。

第三，中国对外开放的大门越开越大。2019年中国货物进出口总额31.6万亿元，同比增长3.4%，实际使用外商直接投资金额9415亿元，同比增长5.8%。今年1月1日起，中国正式实施《外商投资法》和《外商投资法实施条例》，进一步放宽外商投资准入，增加商品和服务进口，保护知识产权，推进金融领域开放。近期，中美在平等和相互尊重基础上达成第一阶段经贸协议，这符合市场化和商业化原则，符合WTO规则，不仅有利于中美，也有利于世界。中国将进一步改善营商环境，对在中国境内注册的各类企业平等对待、一视同仁，进一步打造对外开放新高地。

第四，今年是中国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。2019年，1109万农村贫困人口脱贫，连续7年减贫1000万人以上；贫困发生率为0.6%，比上年下降1.1个百分点，向着消除绝对贫困迈出一大步。

第五，疫情结束后，积累的消费与投资需求会再次释放。许多消费并不是消失了，只是延期了。像2003年非典期间，5月份社会消费品零售总额增速最低到了4.3%，到7月份就大幅回升至9.8%。再比如，这次疫情期间，疫情防控相关行业逆势增长，新兴产业、新型商业模式潜力得到释放，势将成为经济社会发展的新增长点。

疫病突如其来，也必定会走。疫情是一时的，友谊和合作天长地久。对于各国政府、人民和国际组织给予的同情和支持，我们衷心感谢，铭记在心。中方始终秉持正确义利观和真实亲诚理念，致力与尼方落实好中非合作论坛北京峰会成果，推进共建“一带一路”，全力支持尼日利亚自主可持续发展，早日实现尼日利亚梦想。

(责编：徐祥丽、杨牧)