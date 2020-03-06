尼学者：将新冠疫情归咎于中国是毫无道理的

人民网阿布贾3月6日电（记者 姜宣） 近日，尼日利亚和平与冲突解决研究所前所长约瑟夫·戈尔瓦教授在尼主流媒体《人民报》、《蓝图报》、《太阳报》等发表题为《中国抗疫行动坦诚正直对人类共同未来富有启示》的评论文章，高度评价中国为防控新冠肺炎疫情所作努力和牺牲，赞赏中方用实际行动带头践行了构建人类命运共同体思想和共建“一带一路”倡议，呼吁各国学习中国经验，共同抗击疫情。

文章说，在全球化高度发展的今天，各国人民的利益已经紧密地融合在一起。在处理当今国际关系问题时，如何做到相互包容、共同发展至关重要。中国政府和人民为抗击新冠肺炎疫情，采取了果断有力措施，最大程度地控制了疫情传播。世卫组织总干事谭德塞一再表示，“中国很多防控措施远远超出应对突发事件的相关要求，为各国防疫工作设立了新标杆。”疫情无国界，将新冠肺炎归咎于中国是毫无道理的，面对疫情任何国家都不能独善其身，不能将之政治化，需要的是大家团结一致，共同应对。中国在此次抗疫斗争中凸显了政府的正确领导、果断决策和高度负责态度，其经验做法值得各国学习借鉴。

文章称，中国政府将打赢这场疫情防控阻击战作为一次“重大考验”。习近平主席一再强调“生命重于泰山”。疫情暴发后，中国第一时间与国际社会共享信息，采取了有效防控措施，用实际行动带头践行了构建人类命运共同体思想与共建“一带一路”倡议，各国都应效仿。中国举国行动，依靠强大的物质基础，卓有成效地阻止了疫情在全球范围的扩散，为全球公共卫生安全做出了卓越努力，付出了巨大代价和牺牲。尼日利亚等国正是因为对中国战胜疫情充满信心才没有匆忙撤侨。我们对于中国在10天内建成了2所医院毫不吃惊，因为实践证明了中国集中力量办大事的举国体制是行之有效的。中国政府不论任何背景，对每一个生命都充分尊重，对每一位患者都一视同仁，所体现的平等、正义与包容正是国家和平、良政和进步的标志，为其他国家树立了榜样。

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