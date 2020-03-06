我驻日使馆提醒计划赴日中国公民注意日本入境政策变化

人民网讯 中国驻日本大使馆网站今日发布消息，提醒计划赴日的中国公民及在日侨胞注意有关事项。其中包括3月9日零时起至3月31日，要求从中国（含港澳地区、下同）及韩国境内赴日人员在指定地点（自家、酒店或其他设施）隔离14天。在日本境内移动时应避免乘坐公共交通工具。

全文如下：

一、日本入境政策变化

3月9日零时起至3月31日，日本将执行以下入境限制政策。

1.要求从中国（含港澳地区、下同）及韩国境内赴日人员在指定地点（自家、酒店或其他设施）隔离14天。在日本境内移动时应避免乘坐公共交通工具。此项措施不具有法律强制力。

2.日本驻中国、韩国使领馆发放的所有种类赴日单次、多次签证暂时失效，暂停香港、澳门地区及韩国赴日免签政策。持有日本在留卡且办理过再入国手续的外国人可以入境日本，隔离措施同上条。日本政府呼吁中韩两国游客近期暂缓赴日。

3.中国、韩国赴日航班仅可降落成田机场或关西国际机场。停止中国及韩国赴日船舶的客运业务。

4.针对中国湖北省、浙江省的禁止入境政策继续有效。来自韩国庆尚北道庆山市、安东市、永川市、漆谷郡、义城郡、星州郡、军威郡及伊朗德黑兰省、库姆省、吉兰省等地的外国人自3月7日零时起也列入禁止入境范围。入境禁止政策结束时间未定。

二、日本在留资格变更与更新

为了缓解各地出入国在留管理局的窗口拥挤现象，减少交叉感染风险，日本出入国在留管理厅出台放宽在留资格更新时限规定。自3月2日起，在留资格在3月内到期的外国人（包含需申请在留资格的新生儿），申请在留期限更新许可或在留资格变更的时限可放宽至在留期限到期日后的一个月内。请注意“短期滞在（旅游、探亲、参加会议等签证属此类）”及“特定活动（出国准备期间）”不在放宽更新时限政策对象内。

三、新冠病毒检测费用纳入医保

日本厚生劳动省决定，自3月6日起将新冠病毒检测费用纳入日本医疗保险范围。今后可由医生决定是否对患者进行病毒检测，无需事先申报保健所同意。为了防止检测范围扩大导致医院内感染，目前可以进行检测的医疗机构仍仅限于“归国者·接触者门诊”及同等标准的医疗机构。请在向当地咨询中心（点此查询）确认有检测资质的医院后再前往就诊。

同时，驻日使馆提醒近期计划回国的中国公民关注国内各地的入境隔离政策。目前国内多地都已明确规定从日本入境中国人员需隔离14天。请在日中国公民回国前提前咨询目的地海关或外办等相关部门，合理规划出行。请在日侨胞继续做好个人防护，出现新冠肺炎疑似症状应居家休养并及时就诊。目前是中日韩三国合作控制疫情的关键时期。请各位同胞以对自己和他人高度负责的态度，减少不必要的人员流动，切勿隐瞒病情或服用药物抑制症状前往外地或回国。

请及时关注日本政府相关部门政策调整及中国驻日使领馆发布的相关提醒。

(责编：杨牧、徐祥丽)