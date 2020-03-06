中日韩协力是扭转战“疫”局面的关键

当前，新冠肺炎疫情正在全球范围急剧扩散。西亚、欧洲、北美等地区疫情加剧。在全球防疫形势快速变化之际，东亚地区形势和前景引人关注。

中日韩同为东亚国家，在这场世界战“疫”中的地缘位置举足轻重。三国先期相继遭遇病毒攻击，中国最早应战，日韩守望相助，为阻击疫情作出卓绝努力。当前，中国战“疫”正走出至暗时刻。日韩还在鏖战。三国能否先发先治，粉碎病毒第一梯次攻击，关系到能否率先在欧亚大陆东部形成“稳定岛”。东亚稳，则世界稳。东亚形势对世界战“疫”的走势具有风向标意义。

这是一场与病毒比拼的“生死时速”。中日韩越快越早遏制疫情，占全球医患比例最高的东亚就能越快越早实现战“疫”突围，更多生命将被拯救。不仅如此，争取时间对东亚国家尤为迫切和紧要。2020年，中日韩都有国内重大经济社会日程。三国能多大程度抢在病毒前头，将决定它们能多圆满地达成各自目标，并尽可能少得支付成本。

东京奥运会是全球体育盛事。为保证奥运会举办，日本已制定两轮紧急对策。3月5日，日本政府宣布暂停日本驻中韩使馆已发签证的效力，并要求从中韩入境日本的人员在指点地点隔离两周。这是日方控疫情、保奥运的最新举措，但客观上带来地区往来不便等问题。更高效的策略是，在采取国内措施的同时，尽快与中韩协商规范涉民航、海关等防疫标准，精准截断病毒的来路和去路，为筹备奥运会推进“万全准备”。

中日韩亟需强化区域协力，加快完成决战疫情的“全方位卡位”。首先是联防联控，尽快就人员往来、签证管理、入境检疫等调整双边安排，并建立三边机制。其次是优势互补，中国富有一线防控经验，日韩科技抗疫实力深厚，互鉴可少走很多弯路。第三是产业协作，三国经贸紧密交织，日韩自华输入的机器设备类生产资料分别占其进口总额的43%和33%，疫情干扰下急待加强行业企业间合作，保障产业链供应链稳定。这些涉及三国官产学研等方方面面，要使之尽快有效运作起来，凝聚和加强三边政治共识必不可少。

中日韩合作已有坚实的基础。2019年三国领导人在成都会晤，从战略高度就推进中日韩多领域合作达成高度共识。同年，三方续签《中日韩关于共同防范和应对流感大流行及新发再发传染病的联合行动计划》，三边合作更趋务实。中日韩协力战“疫”的政治、机制、技术等条件已经具备。

事实上，中国同东盟国家已经先行一步。2月20日，中国和东盟成员国外长在老挝万象举行关于新冠肺炎问题特别会议并发表联合声明，就地区国家携手应对疫情达成重要共识，一致认为要同舟共济、相互支持、共克时艰。会议期间平行召开中国—东盟卫生专家会则在防控、技术等方面取得务实成果。东亚南部的防护网已经张开，需要北方邻国及时响应。

青山一道，风雨同担。日韩对中国战“疫”予以坚定支持，中国也对日韩给予力所能及的帮助，三国从官方到民间都出现大量理解、包容、暖心的故事，可谓人心相通、守望相助、患难与共。期待中日韩此役务尽全胜，并以此为契机构建面向未来的亚洲命运共同体。（作者是国际问题观察员）

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