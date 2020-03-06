中国在世界足球产业角色日益突出

人民网伦敦3月6日电（记者 强薇）3月5日，由英国《金融时报》主办的足球商业峰会在伦敦举行，百余名足球业从业者和赞助商参加了峰会并进行了讨论。此次峰会关注的主题包括数字化媒体如何重塑足球产业、足球产业与新技术平台的融合、足球俱乐部如何保持竞争力等。

足球是世界上最受欢迎的运动之一。随着时代的变化发展，如今，足球已不仅代表一项体育运动，并购、股权投资、融资、赞助、球员转会等业务，让足球产业成为了价值数十亿美元的经济体。在这个过程中，中国资本不断走向国际足球产业。2016年，中国企业苏宁以2.63亿欧元收购了意大利国际米兰俱乐部68.5%的股份。2018年11月，支付宝与欧洲足球协会联盟宣布达成为期8年的欧足联国家队赛事全球合作伙伴关系。

值得注意的是，得益于数字技术和移动支付的不断发展，一些国际足球赛事正进一步深入中国市场，让中国球迷可在线、离线观看比赛，或是通过本地手机程序购买足球赛事门票等。2019年6月，支付宝上线欧洲杯购票小程序，中国球迷可通过支付宝直接购买2020年欧洲杯门票。这是欧洲杯首次在其官网之外，开通线上售票渠道，数万张门票短时间内售罄。支付宝全球品牌与市场部总监刘宇表示，数字创新可以为全球的球迷带来更好的体验，未来，科学技术的不断创新还会让这些体验更具吸引力并且提高可访问性。

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