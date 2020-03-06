印度新冠病毒确诊病例迅速攀升

人民网新德里3月6日电（记者 胡博峰）据印度News 18新闻网站发布，印度新冠病毒肺炎确诊患者总数已升至31人。6日最新确诊的患者居住在德里，此前有赴泰国和马来西亚旅行史。此外，一名在不丹旅游的美国游客也于6日被确诊感染新冠病毒肺炎。不丹总理府在社交媒体发文称，一名76岁的美国游客2日从印度抵达不丹，5日出现发烧等症状，随后被确诊为新冠病毒检测阳性。

由于近日来，印度确诊病例数量不断攀升，德里市政府已宣布自5日其至本月底，德里市内公立和私立小学全部停课。而原定于3月底在中央邦举办的印度电影学院奖也宣布改期。与此同时，印度外交部发言人库马尔5日在例行记者会上也宣布，印度总理莫迪将取消原定赴欧盟总部布鲁塞尔出席印欧首脑峰会的计划。

印度卫生部5日发布了一项指导意见，要求各地方邦近期不得举行大规模集会，同时 密切关注并防范新冠病毒疫情在社区传播风险。此前，印度政府已宣布暂停对伊朗、意大利、韩国、日本等国旅游和电子签证，同时对所有到港航班旅客加强健康检查。

德里卫生部长贾恩6日主持召开记者会表示，德里市政府正与各方共同努力应对疫情威胁，呼吁民众在坚持洗手等必要卫生习惯的同时，不要在市场上抢购卫生防护用品。印度联邦议会两院也发文称，近期议会将不再对游客开放，要求所有议员在疫情平息前也不要带领访客参观。此外，印度空军也颁布命令，要求取消聚会和一切社交活动。

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