世卫组织专家称中国抗疫模式可以复制 外交部回应

人民网北京3月6日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持6日例行记者会。记者会实录如下：

首先我向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，3月5日0—24时，中国境内新增治愈出院病例1681例。截至3月5日24时，中国境内累计治愈出院病例53726例。

问：人权理事会第43届会议期间，中国和委内瑞拉常驻日内瓦代表团日前在日内瓦万国宫共同举办移民儿童权利研讨会。你能否进一步介绍有关情况？

答：3月2日，中国和委内瑞拉常驻日内瓦代表团在日内瓦共同举办移民儿童权利研讨会。古巴、尼加拉瓜、阿尔及利亚、布隆迪、缅甸、老挝、葡萄牙、墨西哥、瑞士等国常驻团官员、学者及非政府组织代表与会。

来自美国、墨西哥、中国等国的专家详细介绍了美国严重侵犯移民儿童权利的情况。有专家表示，根据联合国报告，美国关押了超过7万名移民儿童，是世界上拘禁移民儿童数量最多的国家。2019年美墨边境有5500名儿童被迫与家人分离并被强行关押。这些儿童被拘留时间长，拘留条件恶劣。美此举已造成严重的人道危机。

另有专家指出，美国是世界上唯一没有批准《儿童权利公约》的国家，也是侵犯儿童权利最严重的国家。美国在人权问题上采用双重标准，以人权为借口干涉别国内政，而对自身存在的侵犯儿童权利等问题避而不谈，这种做法并非真正促进和保护人权。

我这里想强调，美方一贯对别国人权状况进行无端指责，以人权为名干涉别国内政。我们敦促美方切实保障移民儿童权利，停止将人权问题政治化和搞双重标准。

问：日本政府昨天决定从中国和韩国入境的旅客必须在检疫部门指定的地区隔离两周，中方对此有何评论？

答：我愿重申，当前形势下，各国为维护本国和外国公民的生命安全和身体健康，维护地区和全球公共卫生安全采取一些科学、专业和适度的措施，是可以理解的。同时，有关措施不应超出合理限度。

问：3月4日，中国—世卫组织新冠肺炎联合专家考察组外方组长艾尔沃德高度肯定中方的抗疫举措和成效,表示中国的抗疫方式可以被复制，有中国的经验，其他国家不必从零开始。中方对此有何回应？

答：我们感谢艾尔沃德博士从科学、专业的角度对中方抗疫举措和成效作出的积极评价。

中国采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措。我们完全有信心、有能力、有把握战胜疫情，把疫情影响降到最低，努力实现今年经济社会发展目标。中国疫情防控形势积极向好的态势正在拓展，但是仍然处于关键时期，防控工作依然丝毫不能放松。

我们也看到，一些国家的疫情在加剧。中方在继续做好本国疫情防控的同时，正在全面推进不同形式的国际合作，在力所能及的范围内向外方提供支持和帮助。

具体地说，我们与世界卫生组织、欧盟、非盟、加共体、东盟等组织和韩国、伊朗等疫情高发或卫生体系脆弱的国家已经建立起密切的技术层面沟通机制。在这些机制下，大家互通有无，分享信息，提供防控和诊疗等技术支持。下一步，我们将继续同国际社会加大技术合作交流力度，及时提供中国疫情防控和诊疗技术指南更新版，通过视频会、电话会等形式开展中外专家交流，支持中国红十字会、中国疾控中心等派出专家组赴有关国家开展合作交流。

问：美国务院4日向新疆籍人员沙伊拉古丽颁发年度国际妇女勇气奖。美国务卿蓬佩奥赞扬其“勇敢讲述新疆拘禁营情况，启发其他被拘禁者讲述他们的故事。”中方对此有何评论？

答：美国务院向涉嫌犯罪的中国新疆籍人员沙伊拉古丽颁发所谓“国际妇女勇气奖”，借机攻击抹黑中国治疆政策，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

沙伊拉古丽·沙吾提巴依涉嫌偷越国（边）境罪、贷款诈骗罪，是被新疆公安机关依法上网追逃的人员。她从未在教培中心工作，为逃避法律制裁、申请政治避难而编造谎言诋毁新疆，行为十分卑鄙恶劣。

中方已反复强调，新疆根本不存在所谓的“拘禁营”。面对暴恐活动频发的严峻形势，新疆依法采取反恐和去极端化举措，包括设立职业技能教育培训中心，对受极端思想侵蚀的人员进行学国语、法律、技能和去极端化培训，目的就是从源头上铲除极端主义、恐怖主义滋生的土壤。这些举措取得了良好效果，新疆已经连续三年未发生暴力恐怖事件。截至去年底，在教培中心参加去极端化教培的学员已经全部结业，在政府帮助下实现了稳定就业，过上了安宁的生活。

美方罔顾事实真相，执意向犯罪嫌疑人沙伊拉古丽颁发所谓的“国际妇女勇气奖”，不仅是对涉嫌犯罪活动的纵容和鼓励，更是对人权的亵渎和愚弄。中方敦促美方摒弃意识形态偏见，停止借涉疆问题干涉中国内政，多做有利于中美关系的事。

问：3月4日和5日，阿拉伯国家联盟外长理事会会议和伊斯兰合作组织秘书处分别通过决议和发表声明，赞赏并支持中国抗击新冠肺炎疫情努力。中方对此有何回应？

答：第153届阿盟外长理事会会议通过决议，赞赏并支持中国为抗击新冠肺炎疫情所作的努力和采取的行动举措，相信中国政府、中国人民有能力战胜此次挑战。伊斯兰合作组织秘书处也发表声明，高度赞赏中国本着透明原则同各国交流疫情信息，这将有助于控制疫情、降低病毒传播的风险。我们对此表示赞赏。

中国同阿拉伯和伊斯兰国家关系传统友好，双方始终相互支持，保持着高水平的合作，这在此次疫情应对中也得到了充分体现。中方将继续与阿拉伯和伊斯兰国家在内的国际社会一道，加强合作、分享经验、协调行动，共同维护地区和全球公共卫生安全。

问：据报道，美国方面5日就《不扩散核武器条约》（NPT）生效50周年发表声明称，将同俄罗斯、中国提出一项大胆的新三边军控倡议，以避免昂贵的军备竞赛，共同努力建设更好、更安全、更繁荣的未来。中方对此有何回应？

答：中方已多次重申，中国无意参加所谓的“中美俄三边军控谈判”，这一立场是十分明确的。在核裁军方面，当务之急是美国回应俄罗斯有关延长新《削减进攻性战略武器条约》的呼吁，并进一步削减其庞大的核武库。这将为其他核武器国家加入多边核裁军谈判创造条件。

众所周知，中国一贯奉行防御性国防战略，中国的核力量始终维持在国家安全所需的最低水平，这与美俄庞大的核武库不在一个量级。中国坚持走和平发展道路，过去没有、将来也不会参加任何形式的军备竞赛。

需要强调指出的是，中国不参加三边谈判并不意味着不参加国际核裁军努力。中方愿与各方一道，继续在五核国机制等现有多边机制框架内加强沟通与协作，就事关全球战略稳定的广泛议题进行讨论。

中方对中美在战略安全领域开展双边交流一向持开放态度，认为这有助于增信释疑，推动中美关系健康稳定发展。希望美方停止损害中国利益的错误言行，为双方开展建设性对话创造条件。

问：针对日本政府限制人员入境的措施，中方是否考虑采取全国统一的限制入境措施？

答：中方正密切关注全球范围内新冠肺炎疫情发展。疫情没有国界。近期一些国家为加强疫情防控，针对人员出入境采取了一些限制。对于一些专业、科学和适度的措施，只要是出于维护民众健康安全、地区和全球公共卫生安全的需要，应该予以理解。

中方愿在努力抗击本国疫情的同时，同有关国家加强合作，分享信息和经验，共同强化口岸防控措施，加强检验检疫，减少非必要的跨境旅行。

(责编：徐祥丽、杨牧)