美国散布“中国道歉论”居心何在？

就在中国人民站在抗击新冠肺炎疫情的第一线、如火如荼地开展捍卫人类生命斗争的关键时刻，美国一家媒体主持人竟然在其节目中信口雌黄地要求中国“道歉”，这充分暴露出美国部分人颠倒黑白落井下石的嘴脸，甚为可憎可笑。

中国采取的应对举措得到国际社会广泛认同和支持。偏偏美国政府，好像在全世界也只有美国，从一开始就毫无道理地把矛头指向中国，对中国多方指责、发难，现在又恬不知耻地要求中国“道歉”，实在是没有任何道理可言。

但是，既然事情发生了，总要问个究竟。思来想去，对此类“美国大佬”的言论大概有一种可能，就是“恶人先告状”，或者是“此地无银三百两”，企图嫁祸于人、遮人耳目。正如5日上午中国外交部副部长马朝旭所说：面对公共卫生安全这样的全球性挑战，是同舟共济还是以邻为壑？是并肩作战还是隔岸观火？是雪中送炭还是落井下石？这个答案是不言自明的。

中国人民也好，世界其他多数国家的人民也好，都是在靠事实说话，比如造成“新冠肺炎”的病毒究竟来自何处，各方都在进行科学探究，寻找事实基础。尽管已经有了不少可疑源头的结论因素，但人们并没有“一锤定音”。其中，一些国际舆论认为中国是受害者、是在“替人背锅”，并非没有道理和依据。正如中国权威的呼吸病学专家钟南山院士近日所强调的，病毒首先出现在中国，但不一定发源于中国。

中国作为一个负责任的大国，敢于担当，在此次抗击疫情的斗争中，除在国内取得积极成效外，也给世界作出贡献，为国际社会共同开展的这场斗争树立了榜样和标杆。采取最全面、最彻底、最严格的防控举措，中国始终坚守在疫情防控的最前线。中国为全球公共卫生事业作出的努力和付出得到了国际社会肯定和支持。

世卫组织总干事谭德塞认为，中国强有力的举措为全球疫情防控赢得了时间。联合国秘书长古特雷斯也指出，中国举国动员应对严峻挑战，以巨大的牺牲为全人类作出了贡献。中国用实实在在的行动赢得了世界的普遍认同与赞赏，体现了负责任的大国担当，生动践行了构建人类命运共同体的承诺。

然而，说到“道歉”， 事实上人们不会忘记，在近几十年间，美国在全世界制造的多种灾难，有战争性质的、有经济性质的，也有危害人类健康的疫病性质的。2009年美国爆发的H1N1流感蔓延到214个国家和地区，当年就导致至少18449人死亡。也许，需要向世界人民道歉的应该是美国。

那位主持人作为媒体人，从媒体应当坚守的事实、客观、公正立场出发，不妨试试去规劝美国政府，并且就要求其从检讨这次抗击疫情中的种种表现开始，因为美国在很多关键时刻的应对举措都是极端错误的，世界卫生组织已经多次指出，所以美国理应深刻检讨，大胆认错并公开道歉。不过，估计这位主持人在高喊“言论自由”的美国也绝没有这个胆量。

“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。”像美国这位主持人的小丑行径，永远不可能阻挡住中国人民的前进步伐，也永不可能抹杀中国人民在此次疫情面前，守在最前线所作的贡献。

（作者是中国国际问题研究基金会研究员、前驻外大使）

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