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综合消息：巴勒斯坦首次确诊7例新冠肺炎病例 中东多国病例增加

2020年03月06日15:18  来源：新华网
 

新华社北京3月6日电 综合新华社驻外记者报道：5日，中东地区的巴勒斯坦首次确诊7例新冠肺炎病例，伊朗确诊病例数升至3513例，伊拉克、以色列、黎巴嫩、埃及等国病例数有所增长。

巴勒斯坦卫生部长马伊·凯拉5日在记者会上介绍，一个希腊旅游团2月23日至27日入住约旦河西岸城市伯利恒的“天使旅馆”，该团回国后部分成员新冠病毒检测呈阳性。巴勒斯坦医疗人员对与该旅游团有过密切接触的20名旅馆雇员进行病毒检测后确认，有7人感染。7名患者目前在约旦河西岸城市杰里科一处隔离中心接受治疗。

出现确诊病例后，巴勒斯坦宣布在伯利恒及其周边村镇以及杰里科启动医疗紧急状态；暂停包括体育赛事在内的各种聚集性活动；关闭各级学校、清真寺和教堂两个星期；对出现新冠肺炎确诊病例的“天使旅馆”实行隔离检疫。据悉，伯利恒市政当局已决定取消原定于3月下旬举行的年度马拉松比赛。

据伊朗卫生部消息，截至5日上午，伊朗累计新冠肺炎确诊病例数已升至3513例，其中107例死亡。伊朗卫生部当天宣布启动国家动员计划。根据该计划，疑似感染者将到医疗机构接受病毒检测，结果呈阳性的患者将被居家隔离，并收到药物和使用说明。

伊拉克卫生部5日发表声明说，伊拉克当日新增3例新冠肺炎确诊病例。截至当日，伊拉克已报告38例确诊病例，其中14例位于首都巴格达，所有患者中有3例死亡。

以色列卫生部5日公布数据显示，当天以色列新增2例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例17例。

以色列总理内塔尼亚胡在4日发布会上宣布，自4日起，从法国、德国、瑞士、西班牙和奥地利回国的以色列公民须居家隔离14天，对于非以色列人，除非他们遵守相关隔离规定，否则禁止入境。

黎巴嫩和埃及当天各报告1例新增确诊病例，新增患者近期均有国外旅行史，目前黎巴嫩和埃及两国累计确诊病例分别为16例和3例。（参与记者：熊思浩、陈霖、陈文仙、尚昊、白平、李良勇、吴丹妮）

(责编：崔越、刘洁妍)
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