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南非总统：已做好准备应对新冠病毒疫情

2020年03月06日14:06  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡3月6日电（王磊）在南非确诊首例新冠肺炎病例后，南非总统拉马福萨提醒民众需提高警惕，但无需恐慌。

拉马福萨表示，在得知首例确诊病例的消息后，便要求卫生部长公开已确认的消息，避免假新闻在全国传播。他说，对首例确诊病例的冷静处理表明南非已做好准备应对新冠肺炎疫情。

拉马福萨说，“我们与世界卫生组织（WHO）保持了密切联系，确保我们第一时间了解这种病毒的最新情况。同时，我们将继续非常公开透明地向南非人民通报我们将采取的措施。”拉马福萨同时呼吁民众保持冷静。

“我们不应恐慌，但需要保持警惕，如果有人出现类似症状，就可以立即从医疗人员那里得到医疗援助，无论是在私立医院还是公立医院。”总统说。

拉马福萨同时强调，疫情将对旅游业等诸多领域产生巨大影响，众所周知，南非经济正处于不稳定状态。但他号召民众沉着应对，保持积极的心态。

目前，为了应对新冠病毒疫情，南非卫生部已经启动了一个紧急预案。安排专业人员研究新冠病毒；各省启动了疫情应对小组；各地的医院都已准备完毕，随时可以接受疑似新冠病毒病例。同时，这些医院已被确定为隔离和治疗中心。

此前，南非卫生部于3月5日宣布确诊首例新冠肺炎病例，该病例为38岁男性，此前与妻子前往意大利旅行，于3月1日返回南非。

南非政府同时表示，预防感染的最好方法是避免接触这种病毒。日常预防措施包括：勤洗手，用肥皂和流动水洗手至少20秒。如果没有肥皂和流动水，请使用含酒精的洗手液。避免用未洗手的手触摸眼睛、鼻子和嘴。避免与病人或疑似病人密切接触。有发热、咳嗽等疑似症状时呆在家中。在咳嗽或打喷嚏时用纸巾盖住口鼻，随后把纸巾扔进垃圾桶。咳嗽时注意与他人保持距离。对经常接触的物体和表面进行清洁和消毒。

南非政府同时提醒民众，如果自己与疑似病例或确诊病例有过接触，需要立即采取措施。包括从与此人密切接触的第一天开始监测自身健康状况，保持14天。注意发烧、咳嗽、呼吸急促或呼吸困难等症状和体征。其他早期症状包括寒战、体痛、喉咙痛、头痛、腹泻、恶心、呕吐和流鼻涕等。

如果出现发烧或以上任何症状，请立即致电医疗机构。并在就诊之前，告知医务人员自己曾与被证实感染了冠状病毒的人有过密切接触。这些措施都将有助于医疗机构采取措施，防止其他人受到感染。

(责编：于洋、杨牧)
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