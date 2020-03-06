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美国5日新增84例确诊病例 总确诊人数达232人

2020年03月06日10:38  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿3月5日电（记者张梦旭）据美国约翰·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至美东时间5日晚9点，美国各州公共卫生部门共报告新冠肺炎感染病例232例，死亡14例。与美国疾病控制和预防中心截至4日下午4时的数据相比，美国5日新增确诊病例84例，新增死亡病例3例。

华盛顿州是目前确诊病例最多的州，病例数从前一天的39人攀升至70人。随着病毒在该州社区传播的风险不断加大，微软、亚马逊和 Facebook等公司开始鼓励员工在家工作。重灾区西雅图市的北岸学区宣布，关闭该学区下属33家学校14天。华盛顿州州长杰伊·英斯利鼓励该州居民和各机构认真考虑取消或推迟大型活动。

加利福尼亚州的确诊病例也达到了60例，除钻石公主号邮轮乘客、撤侨人员和海外旅行感染外，该州至少出现了5例社区传播。加州州长加文·纽瑟姆4日宣布，加州为应对新冠肺炎疫情进入紧急状态。

纽约州5日的确诊病例数也翻了一番，达到22例。纽约市卫生局表示，正在对2773名纽约市居民进行隔离观察。

此外，美国首都华盛顿附近的新泽西州、马里兰州，以及位于美国中部的田纳西州，5日首次报告新冠肺炎病例，全美报告新冠肺炎确诊病例的州增加到19个。

美国疾病控制和预防中心5日发布通知，随着美国新冠肺炎病例在特定地区逐步增多，一些社区应该考虑采取社交限制措施，以最大程度减少该病毒的传播。

(责编：崔越、刘洁妍)
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