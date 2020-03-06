新华国际时评：莫须有的打压岂是“新闻自由”？

新华社北京3月5日电 题：莫须有的打压岂是“新闻自由”？

新华社记者

近日，美国国务院宣布对中国媒体驻美机构员工数量采取限制措施，以莫须有的理由对中国媒体驻美机构进行政治打压。美方行为严重干扰中国媒体在美开展正常报道，严重损害中国媒体声誉，严重干扰两国间正常人文交流。

一面标榜新闻自由，一面却以蛮横态度干扰乃至横加阻挠中国媒体在美正常采访，这充分暴露出美方所谓“新闻自由”的虚伪性，成为人们认清其本质的反面教材。

回顾历史，细观现实，不难发现，美方所谓的“新闻自由”不过是一个自欺欺人的谎言。其面具背后，是充满冷战思维和意识形态偏见的扭曲面目；其口号背后，是霸权欺凌的肆意抹黑。当前美国媒体与政府的关系、记者遭受的不公待遇等方方面面，无不体现出美方所谓“新闻自由”的虚伪性和欺骗性。

一直以来，美方对新闻和媒体的政策从未改变，或通过政策倾斜、利益交换、政治施压等操纵媒体及其幕后老板，或通过信源封锁、打压“爆料者”等干涉媒体报道，软硬兼施，手法卑劣。

凡此种种，美方一向标榜的“新闻自由”，根本就是对新闻自由的严重践踏。

从为入侵伊拉克造势而四处散播假新闻，到暗中资助“导演”叙利亚“化武”袭击闹剧，从对不听话国家的“妖魔化”，到对利比亚、委内瑞拉危机等的“一边倒式”报道，为政治目的编造故事，为军事干涉炮制假象，为侵略行径寻找借口，欺骗公众，这就是美方尊重的“新闻自由”！

打着“新闻自由”幌子四处招摇，散播精心编造的谣言，加剧一些国家和地区的局势动荡，粗暴干涉他国内政。颠倒黑白、信口雌黄，以掩盖自身丑恶行径，维持霸主地位，这就是美方支持的“新闻自由”！

只允许传播符合自身需求的新闻，极力打压与自身意识形态不同国家的媒体机构，不竭余力地压制正义声音，甚至悍然阻挠他国媒体记者的正常报道。“只许州官放火，不许百姓点灯”，这就是美方所谓的“新闻自由”！

可笑的是，尽管美方并不尊重新闻自由，却屡屡以此为借口，攻击诋毁他国。如此赤裸裸的双重标准，如此严重的“选择性失明”，令人不齿。

这样的“新闻自由”，其实是带着偏见和歧视，蓄意抹黑乃至污蔑他人的自由，是权力和利益集团操纵媒体为自身服务的自由，是恫吓公众、打压异己、维系霸权的自由。这样的自由，是对新闻自由的莫大讽刺，更是贻害无穷的“政治病毒”。

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