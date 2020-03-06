德国外长呼吁给予土耳其更大支持以安置难民

新华社柏林3月5日电（记者任珂 张远）德国外长马斯5日表示，土耳其应遵守2016年与欧盟达成的难民安置协议，同时欧盟应给予土耳其更大支持，帮助其安置大量因叙利亚局势升级而聚集在土耳其和希腊边境的难民。

马斯当天在德国外交部发表的声明中说，即将在克罗地亚首都萨格勒布召开的欧盟外长会将重点讨论欧盟外部边界管控和叙利亚伊德利卜省局势。他表示，不应让希腊单独应对大批试图从土耳其一侧入境的难民，欧盟必须为当前土希边境局势找到“一致答案”。

马斯表示，土耳其应当遵守2016年与欧盟达成的难民安置协议，同时欧盟需要继续向土耳其提供资金支持，帮助其安置难民和移民。

马斯还说，叙利亚伊德利卜省的人道主义形势非常严峻，欧盟必须为结束叙利亚冲突以及为当地居民提供人道主义援助做出更大努力。

2月27日，土耳其军队在伊德利卜省遭叙政府军空袭，人员伤亡严重。土耳其随后展开报复，双方冲突不断升级。据报道，战火导致大批叙利亚难民涌向土耳其，土耳其随即放松了与欧盟成员国希腊和保加利亚边界的管控，不少难民试图从土耳其闯关进入欧盟国家。

欧盟委员会主席冯德莱恩3日宣布，欧盟将向希腊提供7亿欧元援助，用于应对当前难民危机。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利3日至4日访问土耳其，就欧土难民安置协议和责任分担等问题进行了谈判。

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