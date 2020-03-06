拜登何以逆袭“超级星期二”？

依据多家媒体公布的计票结果，美国民主党总统竞选人、前副总统乔·拜登在“超级星期二”党内预选中至少赢得9个州，包括普通代表票数第二多的得克萨斯州，优于不少选情分析师预期。

多家媒体4日分析拜登逆袭原因，指出“最后时刻”作出选择的选民是左右“超级星期二”预选的一大关键群体。

【一周内风向突变】

根据美国538网站最新计票结果，3日举行民主党党内预选的美国13个州和美属萨摩亚已清点至少80%选票，仅加利福尼亚州计票不足60%。依据缅因州94%的计票结果，拜登与主要竞争对手、佛蒙特州联邦参议员伯尼·桑德斯在该州得票率仅差1个百分点。

多家媒体预期加州预选结果需要数周出炉，桑德斯有望在那里成最大赢家。他目前仅赢下老家佛蒙特、科罗拉多和犹他三州。而拜登不仅“横扫”南部多州，在明尼苏达和马萨诸塞两州也意外获胜。英国《金融时报》报道，本轮竞选周期内拜登从未在两州造势，也没有雇用竞选工作人员。

按照美国《纽约时报》的说法，3日晚公布的计票结果显现过去一周美国政治氛围突然变化。出口民调显示，民主党“温和派”选民数天内迅速团结在拜登身后。那些临近预选日才决定选谁的选民中，69%把票投给拜登，仅21%选择桑德斯。

这家报纸推断，若非得益于选民提前投票，桑德斯在不少州可能输得更惨。大批选民在2月29日南卡罗来纳州预选之前已完成投票，而当时“温和派”阵营仍有几名竞选人在分流选票。

拜登在南卡大胜后，“温和派”阵营选情逐步清晰。“超级星期二”前夕，3名拜登的“温和派”对手宣布退选，其中两人和另外超过100名民主党高层人士为他公开背书。4日，另一名“温和派”竞选人、亿万富豪迈克尔·布隆伯格也退出选战，宣布全力支持拜登。

【选谁打败特朗普】

在支持拜登的不同选民群体中，非洲裔选民为他“拿下”南部多州功不可没。《金融时报》则注意到，拜登在中西部明尼苏达州意外获胜，说明他有可能在后续预选中赢得中西部其他州白人工人阶层选民的支持，进而确保获得民主党总统候选人提名。

2016年预选中，桑德斯在明尼苏达州的得票率高达62%，但4年后他的得票率下滑至大约30%，比拜登低近10个百分点。明尼苏达州84%人口为白人。出口民调显示，该州工人阶层选民更倾向于拜登。

明尼苏达大学政治与管理研究中心主任拉里·雅各布斯认为，该州联邦参议员、“温和派”竞选人埃米·克洛布彻退选并支持拜登固然重要，但选民“主要看重当选几率”。雅各布斯说，选民“没有多爱拜登”，不过是一种“非常实际的”支持。多数民主党选民正合力支持“最有可能打败”共和党籍总统唐纳德·特朗普的竞选人。

年轻选民莫妮卡最后时刻转投拜登，理由是“伯尼（·桑德斯）太极端、可能无法打败特朗普”。股票市场也反映这种担忧。拜登反超桑德斯后，美国道琼斯股指4日拉升近1200点。医疗保健领域股票普遍上涨，显现投资者先前对桑德斯上台后推进激进医保政策的担忧有所缓解。

如果拜登能在下周预选中赢得另一个中西部州密歇根，将大幅提升他打败桑德斯的可能性。特朗普4年前以10704票的微弱优势把密歇根州“由蓝翻红”，密歇根州对民主党人而言地位特殊。该州一家政治刊物主编苏珊·德马斯认为，拜登如果在那里获胜，“对仍然心存疑虑的民主党人将是一个强力信号”。（海洋）（新华社专特稿）

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