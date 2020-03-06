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埃尔多安向美寻求军火支持

2020年03月06日08:35  来源：新华网
 

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安4日告诉媒体记者，他已经向美国总统唐纳德·特朗普寻求军火支持。

土耳其和叙利亚军队现在叙利亚西北部正面冲突，土耳其越境向叙利亚伊德利卜省发起“春天之盾”军事行动。土耳其军方说，两名土耳其士兵4日死于叙利亚炮火，另有6人受伤。

美联社报道，土耳其向伊德利卜省投入数以千计兵力，但未能阻挡叙利亚政府军重夺伊德利卜省控制权的攻势。

美国政府叙利亚问题特别代表詹姆斯·杰弗里本周早些时候说，美国准备好向土耳其提供人道主义援助，同时向土方提供军火。

俄罗斯卫星通讯社报道，埃尔多安4日在被媒体记者问及美方可能的军火支持时说：“我向特朗普提出了请求。”

媒体先前报道，土耳其向美方提出购买美制“爱国者”导弹防御系统。美国驻土耳其大使戴维·萨特菲尔德说，即便土耳其已从俄罗斯购买S-400型防空导弹系统，美方考虑向土耳其提供防空武器。

埃尔多安4日说，希望与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京会面有助于在伊德利卜实现停火。

埃尔多安定于5日在俄罗斯首都莫斯科会晤普京，双方将磋商伊德利卜停火事宜。俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫4日说：“我们希望就这次危机及其缘由和负面影响达成共识，并同意采取一系列联合举措。”

伊德利卜省与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。2018年9月，普京和埃尔多安在俄罗斯索契会晤，商定在伊德利卜省叙政府军与反对派武装之间划设非军事区，土方以“监督停火”名义在伊德利卜设立12个观察点。

多名俄方官员指认土耳其应对索契协议破裂负责。俄罗斯国防部发言人伊戈尔·科纳申科夫4日指责土耳其为伊德利卜省“恐怖分子”提供保护，而西方国家对土耳其在叙利亚发起“违反国际法”的军事行动视若无睹。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)
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