布隆伯格退选　挺拜登迎战特朗普

美国民主党总统竞选人迈克尔·布隆伯格4日宣布退出角逐，转而支持前副总统乔·拜登竞选民主党总统候选人。

尽管退选，布隆伯格影响力仍在。对他而言，击败共和党籍总统唐纳德·特朗普是第一要务。

【仅赢一地】

纽约市前市长布隆伯格去年11月24日正式加入2020年总统选战。由于“起跑晚”，他放弃2月举行民主党预选的艾奥瓦、新罕布什尔等4州，“押宝”总统选举预选阶段的重要节点“超级星期二”。然而，布隆伯格在这一天惨败，仅赢得美国海外领土美属萨摩亚。

不到3个月，布隆伯格组建覆盖43个州、囊括2400名工作人员的竞选团队，花费超过5亿美元在媒体投放竞选广告，其中至少1.8亿美元针对“超级星期二”举行民主党预选的14个州。

布隆伯格3日收获接近200万张选票，但没有拿下14个州中的任何一个，仅在他先前认定稳操胜券的几个州收获一些“承诺代表”席位。

【折戟有因】

布隆伯格现年78岁，极少流露情绪。不过，他发表退选演讲、感谢支持者与他并肩作战时，眼含热泪。

“我竞选总统是为了打败唐纳德·特朗普，”他说，“今天，我退出竞选也是同样的原因：为了击败唐纳德·特朗普。”

特朗普一直跟踪民主党预选，把布隆伯格视为潜在对手。他3日在社交媒体“推特”写道，“超级星期二”的结果“彻底摧毁”布隆伯格的声誉。布隆伯格宣布退选后，特朗普4日发帖说，“有时候你就是没有成功的必要条件”。

民主党全国委员会前任首席发言人莫·埃莱西认为，布隆伯格竞选伊始就暴露问题，“超级星期二”惨败或是注定。“其他人（以往民主党总统竞选人）跳过最早预选州的策略没有发挥作用有原因，因为你不能以‘空降’方式进入选战，”埃莱西说，“最早预选的几个州可以帮助你找到短板、为预选做好准备。”

美联社分析，布隆伯格竞选团队着力广告投放、精心安排竞选集会，而他本人从不在集会时回答选民提问、几乎不接受媒体采访，导致他2月底参加在拉斯维加斯举行的首场辩论时准备不足，遭竞选对手攻击。那场辩论之后，布隆伯格的支持率开始下滑。获知拜登赢得南卡罗来纳州，布隆伯格意识到竞选“大势已去”。

【力挺拜登】

4日上午大约10时，纽约曼哈顿竞选总部，布隆伯格拨通拜登的电话，说他将退出竞选并表达对拜登的支持。

布隆伯格在声明中说，他和拜登相识已久，了解拜登长期致力于枪支安全、医疗健康和气候变化等议题。他“乐意支持拜登，将为拜登当选下一任美国总统努力”。

美联社报道，布隆伯格身家超过610亿美元，不清楚他下一步会做什么。他先前承诺，即使没能获得民主党党内提名，也将继续开放自己在竞选关键州的竞选办公室，以帮助民主党击败特朗普。布隆伯格将继续支付两千多名竞选工作人员的报酬，让他们在总统选举期间服务。

拜登的竞选副经理凯特·贝丁菲尔德接受媒体记者电话采访时说，暂时不清楚拜登竞选团队如何与布隆伯格合作，“所有合作细节还需敲定”。

埃莱西认为，布隆伯格转而支持拜登比他本人直接竞选更能发挥影响力。“一些民主党人在迈克尔·布隆伯格竞选时把他‘妖魔化’，他们喜欢成为竞选人以前的迈克尔·布隆伯格，一名进步派捐助人。”（包雪琳）（新华社专特稿）

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