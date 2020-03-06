莫斯科市提高新型冠状病毒疫情防控准备等级

人民网莫斯科3月6日电 (记者张光政) 由于莫斯科市存在新型冠状病毒蔓延的威胁，莫斯科市市长索比亚宁于当地时间3月5日发布命令，在全市范围内提高新型冠状病毒疫情防控准备等级。

图为莫斯科市政府官网发布的新闻公告

该命令要求去过有新冠病毒感染病例的国家和地区的俄罗斯公民拨打莫斯科市热线电话报告自己已返回俄罗斯以及曾经去过的地方和时间，在出现早期上呼吸道疾病症状时立即请求医护人员上门救助而不自行前往医疗机构，按照防疫医生的要求居家隔离。

根据该命令，从中国、韩国、意大利、伊朗、法国、德国、西班牙等国来的俄罗斯公民，自回国之日起居家隔离14天，其间不上班、不上学，并把去公共场所的次数降到最低。

命令还要求莫斯科市所有雇主在工作单位为员工量体温，禁止发高烧的人员去工作场所，协助员工居家隔离；当莫斯科市消费者权益保护和公益监督局查询时，要立即提供感染新型冠状病毒的患者的所有对外交往情况，以保障对其去过的场所进行消毒。

命令责成莫斯科市卫生局保障为上述人员开具没有劳动能力的证明，不让其去医疗机构；安排医疗机构优先为去过确诊病例所在地区、患有上呼吸道疾病的病人以及60岁以上的病人提供上门救治服务；使医疗机构准备好提供门诊、急诊、紧急救护服务，接诊上呼吸道疾病患者，挑选生物材料供研究新型冠状病毒用。

命令还指出，由于莫斯科市第一传染病医院正在进行综合改造，负责市政政策及建设工作的莫斯科市副市长博奇卡列夫应保障利用快速拼装方法建设一座传染病楼。莫斯科市预警和消除紧急情况及保障消防安全委员会应在市长的领导下，保障莫斯科市各权力机关、各区及村镇的地方自治机构的行动的协调。

根据该命令，俄罗斯防控新型冠状病毒疫情指挥部转入二十四小时工作制，每天向市长提交关于莫斯科市防控新型冠状病毒疫情情况、确诊病例数量的报告。

另据俄媒报道，莫斯科市政府斥资2亿卢布（1卢布约合0.1元人民币），用于购买医用口罩。

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