美国新冠肺炎病例数升至163例 死亡12例

人民网华盛顿3月5日电（记者张梦旭）据美国《纽约时报》汇总各州公共卫生部门公布的新冠肺炎确诊病例，截至当地时间5日下午，全美已有163例确诊病例，分布在18个州。华盛顿州公共卫生部门5日公布了一例死亡病例，使得全美死亡病例达到了12例。新增死亡病例是一名90多岁女性，她事实上是在3日死亡的。

美国副总统彭斯5日在视察总部位于明尼苏达州的3M公司时说，美国目前没有足够的新冠病毒测试盒来满足需求。但是，美国正在将100万个测试盒送往医院。

美国疾病控制与预防中心在每周一至周五中午更新全美新冠肺炎确诊和死亡病例人数，但是数据是截至之前一天下午4点。因此，美国的疫情实时数据，一般是由各大媒体根据各州公共卫生部门的通报数相加得来的。

《华尔街日报》的文章认为，美国的医疗体系给应对新冠病毒带来挑战。由于自费成本上升，越来越多的美国人不再参加保险，并推迟就医。美国的新冠肺炎病例将面临高昂的医疗费用。根据2005年发表在《美国危重症医学期刊》上的一项研究，使用重症监护病房使用呼吸机一天的费用超过1.1万美元。美国人口普查局的数据显示，2018年美国有2750万人没有医保，高于2017年的2560万人。没有医保的人寻求检测或医疗服务的可能性或许较低，这加大了公共卫生部门查找病例的难度。

CNN对美国的应对举措批评说，到目前为止，美国只进行了约3600个新冠病毒检测，跟其他国家相比差距惊人。美国食品和药品监督管理局最初表示，美国到本周末就能进行100万个检测，但接着澄清说，将检测试剂盒送到实验室与实验室实际进行检测的能力是有区别的。

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