“向我的武汉‘家人’致以深深问候”

日前，数百名印度尼西亚民众在首都雅加达举办烛光集会，为武汉和中国祈福，希望中国早日战胜新冠肺炎疫情。

此次活动以“武汉加油”为主题，印尼民众在现场为中国抗击疫情开展募捐活动。他们演唱着耳熟能详的印尼和中国歌曲。在动人的歌声中，印尼民众手捧蜡烛向武汉和中国送去祝福。

印尼留华同学会主席洪培才表示，举办此次活动是要告诉印尼人民：中国人民是印尼人民的好朋友。“前几年印尼发生地震、海啸等自然灾害时，中国人民无私地帮助了我们。现在中国人民遇到困难，我们也应该全力以赴提供帮助。”

“目前已有55个组织加入该活动，大家都希望能向中国提供力所能及的帮助，为坚持抗击疫情的中国民众加油鼓劲。”印尼华人青年会总会负责人黄富灏说，新冠肺炎疫情是全球共同面临的挑战，需要各国携手应对，“我们举办这次活动是为了支持所有正努力抗击疫情的人们，让他们知道，他们并不孤单。”

“武汉是我的第二故乡。2006年到2013年期间，我在华中师范大学留学并取得了博士学位。武汉是一座环境优美的宜居城市，我很享受在武汉的求学时光。武汉的留学经历对我很有帮助，毕业以来我几乎每年都会回到武汉，参加学术会议和各类活动。”参加活动的印尼教育与文化部官员于迪·查蒂姆表示：“我一直通过媒体报道密切关注疫情形势。从快速建设医院到加派医务人员和调配各类物资，中国政府高效及时的应对举措令人印象深刻，对有效控制疫情发挥了至关重要的作用。我想向我的武汉‘家人’致以深深问候，希望中国人民早日渡过难关、战胜疫情，恢复正常生活。”

在上海工作生活过6年的洪培才表示，中国抗击疫情的感人故事还通过1.5万多名印尼在华留学生传递到了印尼国内。很多留学生向家人和朋友们讲述了自己在武汉学习生活的经历，讲述了中国人民的善良友好。“我相信中国政府一定能带领中国人民尽快战胜疫情。”

（本报雅加达电）

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 17 版）

(责编：李枫、岳弘彬)