“万众一心，这场战役中国会赢”（患难见真情 共同抗疫情）

图为意大利米兰梅阿查球场内带有“武汉加油”字样的装饰图板。

国际米兰足球俱乐部供图

当地时间2月16日，西班牙皇家马德里足球队球员身着胸前带着“中国加油”字样的T恤，在印有“众志成城，加油中国”字样的加油板前合影，向正在抗击新冠肺炎疫情的中国民众表达支持和祝福。

西班牙皇家马德里足球俱乐部供图

日前，泰国曼谷当地民众在天铁车站内手举“武汉加油”的标语牌。

新华社记者 拉 亨摄

中国人民全力抗击新冠肺炎疫情的不懈努力得到了各国人民的积极评价。近日，一些世界知名足球队也在比赛过程中通过各种方式，向正在抗击疫情的中国民众表达支持和祝福

意大利——

“我们与你们同在，挺住！”

2019—2020赛季意大利足球甲级联赛一场焦点大战——国际米兰对阵AC米兰的“德比大战”，日前在意大利米兰梅阿查球场举行，超过7.5万名观众到现场观赛。在这场精彩的比赛中，有一道特殊风景引人关注。国际米兰队球员身穿的球衣袖口上，印上了一幅图案：上面写着“中国加油”字样，下方图案是一位身穿国际米兰队球衣的人同手持意大利国旗和中国结的朋友们紧紧相拥，寓意意中两国将并肩战“疫”，表达意大利人民对中国人民抗击疫情的支持。

梅阿查球场的装饰图板、场边LED广告牌和球场大屏幕上，显示着“武汉加油”“Today and always，Together as a team（始终不渝，团结如一）”等字样。

国际米兰和AC米兰两支球队此前已经在意甲联赛中交手171次。在今年的第172次米兰德比中，意大利球员以这样一种特殊方式向正在全力抗击疫情的中国人民送上祝福和鼓励。

此前，国际米兰足球俱乐部已向武汉捐赠了口罩。国际米兰官方微博声援中国：“值此艰难时刻，国际米兰向武汉及全体中国人民送出祝福——我们与你们同在，挺住！”

“我来自博洛尼亚，中国抗击疫情的努力让人振奋。希望中国早日战胜疫情！”记者在现场见到了国际米兰的忠实球迷阿德桑德罗，“这场比赛很精彩，也很有意义。国际米兰最终以4∶2逆转取胜，重返联赛榜首。我相信武汉和国际米兰一样，也一定能完成胜利的逆转，加油！”

赛后，国际米兰足球俱乐部表示：“希望疫情尽快过去，我们将和中国人民一起战斗。即便身处逆境，坚定的信念会帮助你们战胜一切困难。把这场胜利献给你们！武汉加油！中国加油！”

AC米兰俱乐部球星兹拉坦·伊布拉西莫维奇也在赛后第一时间向中国人民送上祝福：“希望所有患者都平安无恙，祝愿所有人身体健康。”

随后进行的国际米兰球星落场版签名球衣爱心拍卖得到了球迷们的热心支持，卢卡库、埃里克森、巴雷拉、布罗佐维奇和什克里尼亚尔等5名球员的落场版球衣共计拍得善款41.44万元人民币，全部用于支援武汉抗疫。

“你来自中国吗？祝福你们的国家！”“一定加油，你们很棒！这场疫情很快就会结束的。”“加油中国！加油武汉！”比赛结束，观众散场，不少意大利人对记者送上温暖的祝福，令人久久难忘。

西班牙——

“同心战疫，命运与共”

当地时间2月16日晚，西班牙足球甲级联赛迎来皇家马德里队主场对战塞尔塔队的比赛，皇马主场伯纳乌球场内座无虚席。

在现场数万名观众的注视下，皇马球员身着胸前带着“中国加油”字样的T恤依次进场。在观众们的喝彩声中，球员们走到印有“众志成城，加油中国”字样的加油板前合影，向正在抗击新冠肺炎疫情的中国民众表达支持和祝福。

正如皇家马德里足球俱乐部官方微博上所写的那样：“众志成城，我们定能绝杀疫情；万众一心，这场战役中国会赢。”皇马举办此次活动正是希望表达对中国人民的支持，传达团结与共的信息。活动一经发起，就得到了队员们的大力支持和配合，皇马队长拉莫斯还代表俱乐部录制了祝福视频。他在视频里手举“中国加油”的标语说：“从皇马传递出我们全部的力量和支持，中国加油！”据介绍，为了用中文说好这句“中国加油”，拉莫斯私下练习了很多遍。

连日来，西班牙多个足球俱乐部纷纷以行动表达对正在全力抗击疫情的中国民众的支持和鼓励。

西甲联赛巴塞罗那队对阵赫塔菲队的比赛前，两队的首发球员牵着身着“中国加油”字样球衣的当地华侨华人儿童步入绿茵场。巴塞罗那主场诺坎普球场也在草坪中央用中英文打出“同心战疫，命运与共（Stronger，Together！）”的大幅标语。巴塞罗那足球俱乐部发布公告，声援所有中国人民以及受到新冠肺炎疫情影响的人们，呼吁全社会拒绝歧视，共抗疫情。俱乐部主席巴托梅乌表示，疫情不分国界，是人类共同的敌人。俱乐部全力支持中国人民战胜疫情，愿与受疫情影响的人们共渡难关。

为了支持中国抗击疫情，位于巴塞罗那的皇家西班牙人足球俱乐部也于近日正式向中国捐赠一批防疫医疗物资。

阿根廷——

“疫情不分国界，我们的支持也不分国界”

阿根廷足球超级联赛日前结束了第二十轮的全部比赛。此轮比赛中，河床俱乐部主场对阵班菲尔德的比赛格外引人瞩目。这支老牌劲旅以一场独特的开赛仪式，表达了对中国抗击新冠肺炎疫情的坚定支持。

在开赛仪式上，主持人向在场的数万名观众介绍了中国抗击疫情的有关情况，强调疫情是全人类共同的敌人，需要所有人团结起来，传递更多信心与力量。在球场的大屏幕上，出现了中国的五星红旗，用中文和西班牙文书写的“武汉加油！中国加油！”标语滚动播放。随后，主场球员身着印有中文姓名的特制球衣出场，将仪式的气氛推向高潮，现场响起热烈的掌声。

河床俱乐部主席多诺福里奥在比赛中场休息期间，向到场的中国驻阿根廷大使馆代表赠送了印有“中国”字样的特制球衣。这场原为庆祝中国春节的开赛仪式，如今因为疫情的发生，而有了特殊的意义。河床俱乐部是阿根廷国内最重要的足球俱乐部之一，有近15万名会员，在中国也有大量球迷。俱乐部希望用这种方式表达阿根廷球迷对中国抗击疫情的支持，向正在顽强抗击疫情的中国人民传递慰问和信心。

赛后，河床队球员苏亚雷斯在其个人社交媒体账号上发布了他在球场握拳的背影特写，展示印有中文姓名的球衣。

到现场观看球赛的球迷迭戈说：“这是我第一次看到我们国家的球队身穿印有中文的球衣。当我看到华人书法家在赛场上书写‘足球，友谊的桥梁’时，我的心灵受到了震撼。疫情不分国界，我们的支持也不分国界。足球是一项团结的运动，只要团结起来就一定能取得胜利。”

（本报米兰、马德里、布宜诺斯艾利斯电）

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《 人民日报 》（ 2020年03月06日 17 版）

(责编：李枫、岳弘彬)