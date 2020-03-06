携手促进全球人权事业健康发展

联合国人权理事会第四十三次会议正在瑞士日内瓦举行。会议期间，中国举办了“家园——新疆多民族人民生活掠影”图片展、“反恐、去极端化与人权保障”国际研讨会、“中国民间组织促进可持续发展目标的实现”主题边会等多场活动，增进了国际社会对中国人权发展的理解，中国人权发展成就获得与会代表的高度评价。

各国立即采取切实行动，平衡推动各项人权发展

联合国秘书长古特雷斯在开幕致辞中发布了一项最新人权行动倡议，敦促各国立即采取切实行动，平衡推动各项人权发展。

古特雷斯表示，联合国这一最新人权行动倡议主要集中在7个方面，其中第一个是通过实现联合国确立的可持续发展目标推动人权。他说，摆脱贫困、保障教育、全民医疗等既是联合国2030年可持续发展议程中的重要目标，也是人权进步必不可少的依托，各国应将人权的原则和机制与践行可持续发展目标紧密结合。

正值多国全力应对新冠肺炎疫情的关键时刻，联合国人权事务高级专员巴切莱特向全球抗击新冠肺炎疫情的医护人员致以敬意，并呼吁警惕和反对一切歧视行为：“疫情引发了一波令人担忧的歧视与偏见。我呼吁各成员国竭尽全力防止歧视行为。”

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭在高级别会议发言中表示，攀登人权高峰的道路从来不止一条，应当允许各国根据自身国情和人民意愿选择合适的路径，强行规定一种路径的做法既不民主，也不科学。只有遵守《联合国宪章》的宗旨和原则，尊重别国选择的社会制度和人权发展道路，共同倡导对话与合作，摒弃将人权问题政治化和双重标准做法，国际人权事业才能健康、稳定、持久发展。

中国外交部人权事务特别代表刘华呼吁，人权高专应更多倾听发展中国家诉求，在广大发展中国家关心的经社文权利和发展权上加大投入，在尊重当事国意愿的基础上提供能力建设和技术援助。

会议期间，中国人权研究会和中国常驻联合国日内瓦代表团共同举办了“家园——新疆多民族人民生活掠影”图片展。老挝常驻联合国日内瓦办事处和其他国际组织代表基查德斯在参观图片展之后对记者表示，他曾经去过新疆，亲眼看到了当地社会经济的快速发展、各民族间的和谐相处。图片展将帮助人们更好地了解新疆的真实情况。

摒弃双重标准，共同打击恐怖主义和极端主义

会议期间，各国代表就反恐和去极端化与人权保障、移民难民权益保障等话题积极发声，反对一些国家在打击恐怖主义、人权问题上的双重标准，呼吁加强人权对话和交流，共同推动人权保护。

中国常驻日内瓦代表团、喀麦隆常驻日内瓦代表团和中国人权研究会在会议期间共同举办“反恐、去极端化与人权保障”国际研讨会。与会代表认为，应该总结反恐和去极端化的成功经验，共商加强国际合作的有效途径。

中国常驻日内瓦代表团公使蒋端说，当前全球反恐形势依然严峻复杂，反恐和去极端化是各国共同责任，包括联合国人权理事会在内的国际社会应牢固树立人类命运共同体意识，综合施策，积极采取去极端化举措，消除恐怖主义滋生蔓延的基础，有效预防和打击恐怖主义，促进和保护人权。

喀麦隆常驻日内瓦代表团临时代办阿德伍表示，恐怖主义、极端主义和分裂主义对世界各国安全构成严重威胁，国际社会应加强合作，根据安理会决议要求切断恐怖分子的融资渠道。

与会者批评一些西方国家和媒体在反恐和去极端化问题上采用双重标准。塞尔维亚当代研究所所长普雷德拉格·马尔科维奇说：“各国应加强经验交流与国际合作，摒弃双重标准，共同打击恐怖主义和极端主义。”

开展国际合作，加强儿童权利保护

刘华在相关对话会上表示，信息技术的发展使儿童、妇女在内的弱势群体也能通过网络获取知识、了解世界。但是，网络空间不是法外之地。各国应采取一切必要措施，依法严惩各类利用互联网侵害未成年人权益的违法犯罪行为。刘华说，中国政府愿继续同联合国机构和各国政府一道，共同打击贩卖儿童行为，切实保护好儿童权益。

在中国常驻日内瓦代表团和委内瑞拉常驻日内瓦代表团共同举办的移民儿童权利研讨会上，与会专家谴责美国严重侵犯移民儿童权利，呼吁国际社会敦促美国遵守国际人权法义务，切实保障移民儿童基本权利。

美国加利福尼亚大学伯克利分校教授尼莉娜、墨西哥普埃布拉国立自治大学教授迪亚兹、复旦大学人权研究中心常务副主任陆志安等专家通过视频、照片和翔实数据，指出美国移民政策特别是“骨肉分离”政策严重侵犯移民儿童权利。

与会专家呼吁国际社会更多关注美墨边境移民儿童的人权状况，特别是关押在拘留中心的移民儿童状况，敦促美国改善儿童权利保护机制，废除侵害移民儿童权利的政策。

（本报日内瓦、布鲁塞尔3月5日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月06日 16 版）

(责编：李枫、岳弘彬)