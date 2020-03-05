乌克兰72名从武汉撤离人员已解除隔离 无人感染新冠病毒

人民网基辅3月5日电 (记者谭武军) 据乌克兰国家通讯社报道，当地时间3月5日12时，乌克兰包机从武汉撤离的72名乌克兰人和外国人结束14天的隔离观察，离开位于波尔塔瓦州新桑扎雷镇的封闭医疗中心。根据检测结果，上述人员无一感染新冠病毒。

当天中午，乌克兰总统泽连斯基乘坐直升机抵达新桑扎雷镇参加解除隔离仪式。泽连斯基感谢所有撤离人员遵守隔离规定，并向国民近卫军、内务部、卫生部以及波尔塔瓦州政府等所有参与“快速反应”的人员表达谢意。泽连斯基还向当天过生日一名撤离人员祝贺生日，并向他赠送一块手表作为生日礼物。乌克兰国家安全与国防委员会秘书丹尼洛夫、内务部长阿瓦科夫、首席卫生官利亚什科等共同参加了当天的活动。

2月20日，45名乌克兰人和来自8个国家的27名外国人乘坐包机从中国武汉撤回乌克兰，被安置在新桑扎雷镇的内务部疗养中心。此举引发当地民众的抗议，载有撤离人员的大巴车曾遭到暴力堵截。乌克兰总统泽连斯基对暴力抵制撤侨行为给予严厉谴责。

3月3日，乌克兰西部切尔诺夫策州确诊首例新冠肺炎病例，患者有意大利旅行史。3月5日，乌克兰首席卫生官利亚什科宣布，乌克兰近期将加强疫情防控措施，包括临时关闭学校、禁止举行大型活动等，以减少人群聚集。截止3月5日，乌克兰约有10例疑似病例。

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