澳多所高校推出补助计划 鼓励学生从第三国返澳

人民网悉尼3月5日电（王泉骄）澳大利亚政府5日宣布，再次延长对中国的临时入境限制措施。为鼓励学生返澳读书，多所高校于近日推出补助计划。

2月1日，澳大利亚政府宣布采取临时入境限制措施，所有外国公民在中国大陆离境或中转后14天内不得入境澳大利亚。这一限制措施几度延长，最新一次将延续至3月14日。

墨尔本大学此前发表声明称，将为受新冠肺炎疫情及临时入境限制措施影响的学生提供一揽子支持计划，包括提供人均高达7500澳元的补助金。据悉，符合条件者将获得住宿费用、航班变更费用，以及14天自我隔离期间的相关额外费用。学校会根据学生受影响程度和实际产生的费用决定补助额度。

墨尔本大学教务长马克·康西丁说，学校致力于为学生提供支持。补助金旨在帮助因限制措施产生额外费用的学生中转、返回学校。

悉尼科技大学宣布将学校纾困基金增至1000万澳元。学生需注册入读2020年3月开学的第一学期课程才可得到该补助金。每名学生可获得的总金额也将根据个人情况和实际产生的费用而定。纾困基金的费用内容包括额外的住宿费用、与自行隔离相关的费用、航班改签的费用等。该纾困基金也曾支持过受到澳大利亚山火影响的教职工和学生。

西悉尼大学决定为通过第三国返澳的学生补助1500澳元，以支付机票及14天的住宿费用。此外，阿德莱德大学、塔斯马尼亚大学等也将为学生提供不同程度的补助或报销计划。

据澳媒报道，估计有6.5万名中国学生通过第三国返回澳大利亚。从第三国中转的学生需在该国停留14天或以上，才可乘飞机前往澳大利亚。目前一些学生已经成功返回校园，还有部分晚出发的同学仍在第三国等待14天期满。

近日，一名昆士兰大学的中国留学生确诊患有新冠肺炎。该学生在返回布里斯班前，曾在迪拜停留两个星期。他于23日在布里斯班入境，两天后出现相关症状。

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