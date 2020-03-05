中国驻俄罗斯使馆高度关注中国公民被遣返事

人民网讯 中国驻俄罗斯大使馆今日发布消息，就中国公民被遣返事予以说明。全文如下：

近来，莫斯科市地区法院对在新冠肺炎疫情防控期间违反俄方隔离有关规定的我部分公民作出驱逐出境等判决，其中一些中国公民（含留学人员）提出上诉，被莫斯科市法院二审驳回，但上述人员仍具有继续申诉权利。

我馆一直通过外交途径做俄外交部、消费者权益保护和公益监督署、科教部、莫斯科市政府等部门工作，与俄有关高校密切沟通，同时向中国公民了解具体事实，为他们提供必要的领事保护和法律援助，积极维护我公民合法权益。同时，我馆与上述中国公民保持密切联系，及时探望，送去食品、水果、充电设备等慰问品及生活必需品，并派员旁听庭审。

据了解，3月3日，在针对一名中国留学生二审开庭时，辩护律师陈述时表示，该学生及其家长并非有意违反俄方有关行政条例，且对社会及公众健康并未造成危害，希望法官改变一审判决结果。法官表示，在莫斯科、圣彼得堡的外国人，只要触犯俄联邦相关法律法规即被判处驱逐出境等行政处罚，但当事人仍有向上级法院申诉的权利。

法院决议显示，该留学生抵达莫斯科后，曾收到莫斯科市首席国家防疫师令，要求其在住所进行14天的自我隔离。但其被发现在隔离期间外出购物。该学生承认上述违规情况，并决定择机继续上诉。

我馆将继续密切关注有关公民被遣返事，继续与俄方进行沟通交涉，切实维护中国公民合法权益。

如中国公民遇到困难或问题，请第一时间与使馆联系。

驻俄罗斯使馆领事保护电话：0074999518661， 0079167680296

驻俄罗斯使馆经济商务处联系电话：0079683799111

驻俄罗斯使馆教育处联系电话：0074999518395，0074999518396

(责编：徐祥丽、杨牧)