美主持人称中国人应就疫情道歉 外交部：谁要求美国为H1N1流感道歉了吗？

人民网北京3月5日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持5日例行记者会。记者会实录如下：

向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，3月4日0—24时，中国境内新增治愈出院病例2189例。截至3月4日24时，中国境内累计治愈出院病例52045例。

当前，中国境内新冠肺炎疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复。从确诊病例治愈率看，截至3月3日，武汉为50.2%，湖北除武汉为76.8%，其他省份为87.3%，均连续19日上升。

问：据报道，美国会众院全会近日审议通过“2019年台北法案”。该法案要求美政府根据其他国家调整对台关系情况，相应增加或减少与该国经济、安全、外交联系。下步该案将在两院统一文本后送交美总统签署。请问中方对此有何评论？

答：美国国会有关法案严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违背国际法和国际关系基本准则，中方对此坚决反对。一个中国原则是人心所向、大势所趋，也是国际社会的普遍共识。世界上已有180个国家同中国建交，美国早在40多年前就在一个中国原则基础上同中国建交，现在却阻挠其他主权国家同中国发展正常国家关系，这毫无道理，也是逆潮流而动。

我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，遵守国际法和国际关系基本准则，采取切实举措阻止有关议案通过成法，慎重妥善处理涉台问题，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

问：近期，美国福克斯新闻台主持人在播出节目时称，中国人应该就新冠肺炎疫情“正式道歉”。我们注意到，一些社交媒体上也有类似论调。你对此有何评论？

答：你提到的个别主持人的言论荒谬可笑，充分暴露出他对中国的傲慢、偏见和无知。我想强调几点：

第一，疫病是人类的公敌。各国患病的人都是受害者，不知道“道歉论”从何说起？当前，世界各国人民正在携手努力共同抗击新冠肺炎疫情。世界卫生组织多次表示，污名化比病毒本身更危险。在这个时候，个别人散布这种毫无逻辑的言论，居心何在？

第二，“中国道歉论”毫无根据，也毫无道理。目前病毒源自何处，尚无定论。无论病毒源自哪里，中国同其他出现疫情的国家一样，都是病毒的受害者，都面临阻击疫情蔓延的挑战。2009年美国爆发的H1N1流感蔓延到214个国家和地区，当年就导致至少18449人死亡，谁要求美国道歉了吗？

第三，中国抗疫体现了一个负责任大国的应有担当。在此次疫情防控中，中国力量、中国效率、中国速度受到了国际社会的广泛赞誉。为了世界各国人民的健康和安全，中国人民也付出了巨大牺牲，作出了重大贡献。全球170多个国家领导人和40多个国际地区组织负责人向中国领导人来函致电、发表声明表示慰问支持，对中国抗疫举措及其积极成效以及为阻止疫情蔓延作出的巨大牺牲和贡献予以高度肯定。世界卫生组织总干事谭德塞指出，中国强有力的举措既控制了疫情在中国境内扩散，也阻止了疫情向其他国家蔓延，为世界各国抗击疫情树立了新标杆。

问：据报道，伊朗总统鲁哈尼4日在内阁会议上谈及新冠肺炎疫情时称，有些国家说想帮助伊朗人民，那就应解除药品方面的制裁。中方对此有何评论？

答：中方密切关注当前伊朗新冠肺炎疫情。前一阶段，中方已向伊方提供检测试剂盒等抗疫物资，并向伊方派出志愿专家团队帮助伊朗抗击疫情。我们将继续在力所能及范围内提供支援，也呼吁国际社会各方同伊方加强防疫合作，共同维护世界公共卫生安全。

我想强调的是，在伊朗政府和人民抗击疫情的关键时刻，持续对伊朗施加单边制裁无异于雪上加霜，这违背人道主义精神。中方敦促有关方面立即解除对伊朗相关制裁，避免干扰伊朗及国际社会抗击疫情的努力。

问：你提到过中方向伊朗派遣了志愿专家团队，能否再介绍一下中方专家在伊朗开展疫情防控工作的最新情况？

答：据了解，2月29日，中国红十字会志愿专家团队抵达伊朗。连日来，志愿专家团队密集开展工作，向伊方介绍相关抗疫经验，同伊朗卫生部、红新月会等部门就疫情防控进行深入交流、研讨。伊方对中方派专家团队赴伊朗深表感谢。志愿专家团队还同世界卫生组织专家组积极开展合作。世卫组织高度赞赏，表示将和中方专家团队保持密切沟通，结合中国抗疫经验，在伊朗实施合适的抗疫方案。

中国和伊朗是全面战略伙伴，总是在彼此困难的时候相互支持帮助，坚定站在一起。下一步，中方将根据伊方需要，继续向伊朗提供力所能及的帮助，我们也将同包括伊朗在内的国际社会一道，加强合作、分享经验，为全球公共卫生事业作出应有贡献。

问：据报道，习近平主席对日本的国事访问今年春天可能难以成行。请问你能否证实？

答：当前中日两国都在全力抗击新冠肺炎疫情。中日双方一致认为，必须确保习近平主席对日本的国事访问在最适宜的时机、环境和氛围下实现并取得圆满成功。经协商，中日双方将就访问时机保持密切沟通。

问：日前，美国总统特朗普接受了俄罗斯总统普京关于举办联合国安理会五常峰会的提议，请介绍中方对举办五常峰会的立场。中方是否已对俄方提议作出回应？习近平主席会否出席上述峰会？

答：关于举行联合国安理会五常峰会事，中方已多次表明积极态度。据我所知，目前各方尚未就峰会议题等进行协商。我们愿与其他安理会常任理事国就有关具体安排保持沟通。

问：据印媒报道，印度国防研究与发展组织专家证实，从中国“大翠云”号货轮上扣留的一台工业高压釜可用于制造超远程导弹或卫星的火箭发动机。印官员称，印国家安全部门可依据联合国安理会相关法案通知联合国，揭露中国和巴基斯坦之间的核扩散联系。中方对此有何评论？

答：中方注意到有关报道。作为负责任的大国，中国一贯严格履行国际防扩散义务和相关国际承诺。经了解，有关货物为“热处理炉壳体系统”，由一家中国私营企业生产，根本不是什么军用物资，也不是中国防扩散和出口管制的两用物项。中方商船及货主已事先向印方主管部门如实申报，不存在隐瞒和不实申报的情况。

问：第一，据伊朗官方通讯社2月报道，伊朗卫生部官员说伊朗新冠病毒传播的源头可能是在库姆工作的中国工人，中方对此有何回应？第二，据报道，在伊朗暂停与中国之间的大部分航班后，中方做伊方工作要求其维持两国航空往来，中方有何评论？

答：关于第一个问题，我不了解你所说的情况。

关于第二个问题，中方和伊朗一直保持着密切沟通。不存在你所说的这种情况。

问：日本政府即将对来自中国的旅游者采取限制入境或隔离措施，中方对此有何评论？

答：我目前还没看到有关报道。无论是中国还是日本，为了维护本国和外国公民的身体健康和生命安全，维护地区和全球公共卫生安全采取一些科学、专业和适度的措施，大家应该都能理解。双方通过外交渠道保持着密切的沟通。

问：吴钊燮今天称，马来西亚沙捞越州之前取消了对台湾访客的禁令，而中方正强迫其恢复这一禁令，你对此有何评论？

答：中方一贯反对将疫情防控问题政治化，关心台湾同胞的健康和福祉。民进党当局借此问题搞政治操弄，令人不齿。

问：日本政府明确表示，习近平主席访问日本的计划要延期，你有何评论？刚才你提到中方希望此访取得圆满成功，请问中方希望取得什么样的成果？

答：刚才我已经说过，中日双方外交部门正就访问事宜保持密切沟通，通过外交渠道，确保习主席对日本的国事访问取得圆满成功，取得更多成果。相信通过外交渠道，双方会对习主席访问日本作出最好的安排。

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